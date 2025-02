Avezzano, Il Teatro dei Marsi “sbarca” on line: lo stupore della scena a portata di smartphone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il vicesindaco, Domenico Di Berardino: “In perfetta sinergia con il primo cittadino, è stato promosso un vasto progetto di promozione e rivitalizzazione del Teatro, che passa anche per questi canali – precisa il comunicato. Con Rocco Papaleo serata magnifica – si apprende dal portale web ufficiale. Continuiamo cosi”. Ad un giorno solo di distanza dalla travolgente partecipazione del pubblico allo spettacolo “L’Ispettore Generale”, con un applaudissimo Rocco Papaleo sul palco, l’Amministrazione comunale di Avezzano lancia un’altra attesissima novità: è ufficialmente online il nuovo sito del Teatro dei Marsi – precisa la nota online. Ulteriore tassello del nuovo progetto di rivitalizzazione della struttura culturale è stato inserito al posto giusto – “Andiamo a colmare un gap. – afferma il vicesindaco Domenico Di Berardino – Oggi possiamo annunciare ufficialmente che il Teatro dei Marsi ha un suo sito internet aggiornato e di facile utilizzo, completo nelle informazioni e nei dettagli relativi alle due stagioni di Prosa e di Musica – si apprende dal portale web ufficiale. Un passo in avanti che segna in maniera decisa questa fase di rilancio”. Nel sito internet, trovano spazio e “dimora” fotografie, news, aggiornamenti, progetti: è pensato per offrire al pubblico un punto di riferimento chiaro ed accessibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La progettazione del sito si affianca alla realizzazione del nuovo logo del Teatro: il portale web, oltre a raccogliere cenni sulla storia del Teatro, fornirà agli utenti un quadro esaustivo sulle programmazioni attive – “Con i due direttori artistici Patrizio Maria D’Artista e Massimo Coccia di Harmonia Novissima – spiega ancora il vicesindaco – stiamo portando avanti offerte culturali di spessore, che accolgono prime nazionali, compagnie di fama, artisti di prestigio mondiale, ma anche produzioni locali”. Afferma Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della Stagione di Prosa e coordinatore dell’Iniziativa assieme all’Ufficio Teatro: “Il sito, funzionale per una corretta comunicazione delle attività del teatro marsicano, è uno dei nostri obiettivi progettuali, che fa pendant con lo strutturato lavoro che si sta facendo sul rebranding della struttura – Siamo arrivati esattamente alla metà della Stagione di Prosa di quest’anno e abbiamo riscontrato un grande entusiasmo ed una grande affezione di pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Dagli spettacoli di qualità all’aumento del numero degli abbonati: il progetto di rilancio si sta vivacizzando sempre di più. Il sito diventerà presto una risorsa preziosa e necessaria”. “Stiamo riscoprendo, in questa stagione culturale, una rinnovata e ritrovata intesa con la direzione artistica degli spettacoli di Prosa – commenta il maestro Massimo Coccia – Felici di poter collaborare in maniera ancora più attiva”. Il nuovo sito web sarà uno strumento in continua evoluzione, che verrà implementato con nuovi contenuti e funzionalità per offrire agli utenti un’esperienza sempre più coinvolgente e interattiva – viene evidenziato sul sito web. Il sito è disponibile all’indirizzo: teatrodeimarsi.comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it

