Avezzano, il welfare a portata di cittadino: la Carta dei servizi sociali viene consegnata a scuole e famiglie

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Vicesindaco Di Berardino: “40 importanti servizi da far conoscere a tutti” Dall’infanzia agli anziani, dalla disabilità al contrasto alla povertà, ecco l’opuscolo con numeri e contatti utili Avezzano – Una sala consiliare piena, partecipe, con una presenza significativa: i dirigenti scolastici degli istituti del territorio seduti in prima fila, a testimoniare che il sociale non è un capitolo a parte, ma una responsabilità condivisa – viene evidenziato sul sito web. Così il Comune di Avezzano ha presentato la Carta della cittadinanza sociale, uno strumento pensato per rendere chiara, accessibile e trasparente l’intera rete dei servizi comunali dedicati alle fragilità. Non un semplice opuscolo, ma una mappa concreta dei diritti e delle opportunità disponibili – La scelta di distribuirlo nelle scuole e negli uffici pubblici nasce proprio dall’esigenza di colmare un vuoto informativo: molti servizi esistono, funzionano, ma non sempre sono conosciuti da chi potrebbe beneficiarne – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Abbiamo voluto mettere ordine, semplificare e rendere immediatamente fruibili informazioni che spesso restano disperse tra uffici e procedure», ha dichiarato il vicesindaco Domenico Di Berardino, presente insieme ai consiglieri Ignazio Iucci e Stefania Antidormi – aggiunge la nota pubblicata. «Il nostro obiettivo è che ogni cittadino sappia a chi rivolgersi e quali strumenti può attivare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sociale deve essere percepito come una porta aperta – viene evidenziato sul sito web. Questa Carta è un atto di trasparenza e di responsabilità verso la comunità. Illustra oltre 40 servizi frutto della capacità di progettazione dell’ente e della forte sinergia con associazioni e istituzioni, comprese quelle scolastiche». La rete parte dal Segretariato sociale, primo punto di ascolto e orientamento e si estende al Punto unico di accesso (PUA) presso il distretto sanitario di via Monte Velino, fino al pronto intervento sociale per le emergenze – si apprende dalla nota stampa. Comprende il sostegno contro la violenza di genere, i servizi per adolescenti, i voucher per i centri estivi, gli assegni di maternità, l’assistenza scolastica specialistica, il trasporto personalizzato per persone con disabilità, il telesoccorso e i contributi per caregiver familiari – precisa il comunicato. I numeri raccontano una crescita strutturata – viene evidenziato sul sito web. L’assistenza scolastica specialistica garantisce inclusione a 314 alunni – aggiunge la nota pubblicata. L’assistenza domiciliare per persone con disabilità segue circa 50 utenti l’anno con percorsi personalizzati – precisa il comunicato. Gli anziani assistiti a casa sono passati dai 49 del 2022 ai 110 del 2025. Il telesoccorso è attivo per 52 anziani – Gli assegni di cura sostengono 32 persone non autosufficienti, mentre 65 famiglie ricevono contributi per l’assistenza a persone con disabilità gravissima – viene evidenziato sul sito web. Il Comune contribuisce inoltre alla retta per circa 50 anziani ospitati in strutture residenziali – precisa la nota online. Accanto ai servizi ordinari si affiancano progetti curati dal settore diretto dalla dott.ssa Maria Laura Ottavi- che qualificano l’azione amministrativa – I gruppi appartamento rappresentano una novità significativa: quest’anno tre giovani con disabilità hanno avuto la possibilità di sperimentare una vita autonoma – viene evidenziato sul sito web. Il progetto Vita indipendente coinvolge anziani in percorsi di autonomia e inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Caffè Alzheimer sostiene persone con disturbi cognitivi e le loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Le cure termali con trasporto gratuito uniscono benessere e socialità per chi ha qualche anno in più: si tratta di novità inserite dall’amministrazione Di Pangrazio che ha annunciato recentemente l’avvio della SENOR CARD con servizi specifici per gli anziani – Sul fronte del contrasto alla povertà il Comune ha attivato tirocini di inclusione, progetti utili alla collettività, assegni di inclusione e percorsi formativi per il reinserimento lavorativo, insieme a buoni spesa e sostegni economici – aggiunge la nota pubblicata. Restano centrali le procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (gestiti dall’ATER) e gli interventi per il diritto allo studio, con libri gratuiti e voucher per i centri estivi, per la prima volta con una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. La presenza dei dirigenti scolastici degli istituti scolastici comprensivi – Irene Bracone, Piergiorgio Basile, Fabiana Iacovitti, Danila Ruscitti (vicepreside)- ha dato alla conferenza stampa un valore simbolico preciso: la scuola è presidio educativo ma anche punto di intercettazione delle fragilità. Gli stessi dirigenti hanno sottolineato come stia crescendo la sinergia tra scuole e comune per affrontare tempestivamente situazioni di disagio che sono precursori di problemi ancor più severi – aggiunge la nota pubblicata. La Carta diventa così uno strumento operativo anche per chi ogni giorno lavora a contatto con studenti e famiglie – Avezzano consolida un modello che mette al centro la persona e rende visibile un sistema già attivo e capillare – si apprende dalla nota stampa. Un welfare che non resta sulla carta, ma si traduce in numeri, servizi e percorsi concreti, con l’ambizione dichiarata di non lasciare indietro nessuno – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/