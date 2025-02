Avezzano, Importanti interventi su Via Circonfucense da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano. In corso di realizzazione l’acquedotto e il rifacimento dell’asfalto

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Proseguono gli interventi su viabilità e miglioramento delle infrastrutture da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano – Dopo avere fatto partire l’intervento di riqualificazione della centralissima via Valerii, sulla quale è in corso di rifacimento il manto stradale, e sul tratto fra Corso della Libertà e Via Trieste si procederà ad una ristrutturazione complessiva, il Comune di Avezzano ha avviato anche un complesso intervento sul tratto di sua competenza di Via Circonfucense – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un lavoro a due fasi che vede ora in corso l’effettuazione delle opere che porteranno alla realizzazione di un tratto di nuovo acquedotto per la zona – viene evidenziato sul sito web. Completata questa fase, quindi, il Comune procederà al completo rifacimento dell’asfalto in quell’area che, ovviamente, comprenderà anche la realizzazione ex nodo della segnaletica verticale e a terra, opere che contribuiranno ad aumentare la sicurezza, oltre che l’efficienza di quella strada – si apprende dal portale web ufficiale. Senza parlare del beneficio che l’utenza, oltre che l’ambiente, avrà con il nuovo tratto di acquedotto – recita il testo pubblicato online. L’area interessata è abbastanza vasta se si immagina che si parla di un tratto lungo un chilometro che parte da Via Luigi Braille fino al semaforo posto all’incrocio al termine della strada – viene evidenziato sul sito web. L’attuale intervento è stato reso possibile grazie ad un apposito progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Avezzano che è stato approvato e interamente finanziato d’ala Regione che ne ha riconosciuto la bontà e l’urgenza per migliorare servizi e infrastrutture di un’area prospiciente il bacino della Piana del Fucino, nel territorio comunale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. I tempi di realizzazione non si annunciano particolarmente lunghi, ma l’Amministrazione comunale garantirà comunque la viabilità e la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni che transitano in quell’area – si legge sul sito web ufficiale.

