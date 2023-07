Avezzano, in Consiglio comunale l’ingresso dei nuovi consiglieri Con la nuova Giunta comunale, si aprono le porte anche per i due consiglieri Stefania Antidormi e Domenico De Angelis

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

È stato un Consiglio comunale di metà estate certamente intenso e ricco di spunti per tutti, ma per alcuni dei consiglieri comunali di Avezzano l’ultima assemblea si è rivelata essere il primo ed emozionate momento di affaccio alla vita politica e amministrativa della città. Hanno fatto, difatti, il loro ingresso ufficiale in assise i neoconsiglieri comunali Domenico De Angelis (subentrato al posto di Filomeno Babbo assessore) e Stefania Antidormi, il cui seggio in Consiglio è scattato per la nomina in esecutivo di Maria Antonietta Dominici – A sottolineare il benvenuto ai nuovi membri dell’aula consiliare, è stata la consigliera Alessandra Cerone, che ha preso subito la parola – si apprende dal portale web ufficiale. “È – ha detto – un piacere per noi dare il benvenuto ai due nuovi consiglieri subentrati a due cari compagni di viaggio, che adesso sono diventati interpreti dell’attività comunale nella veste di assessori – aggiunge la nota pubblicata. Siamo tutti pronti a collaborare”. Stefania Antidormi, avvocato specializzato in diritto civile con particolare competenza nel campo del diritto del lavoro e del diritto di famiglia, fa parte del gruppo consiliare di ‘Abruzzo al Centro’, mentre Domenico De Angelis è una figura esperta della sanità locale e regionale, ed è già stato impegnato per la città durante i mesi più duri della lotta alla pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. “Per me – ha detto la consigliera Antidormi – è un giorno colmo di emozioni – aggiunge la nota pubblicata. Essere chiamata a ricoprire la carica di consigliere comunale nella città dove ho voluto edificare il mio personale progetto di vita, significa tantissimo – riporta testualmente l’articolo online. Mi sento investita di una grande responsabilità: mi attiverò fin da subito per la mia comunità con lealtà, trasparenza e professionalità. Oggi entro in Consiglio e aderisco con convinzione al gruppo di ‘Abruzzo al Centro’”. “L’emozione per la carica che andrò a ricoprire è molta e mi riempie di orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. – ha sottolineato nel corso del suo intervento, Domenico De Angelis – All’assessore Babbo mi lega la stima più profonda: è una persona capace e piena d’esperienza – si legge sul sito web ufficiale. Durante la pandemia, ho avuto modo, da collaboratore esterno e da volontario, di approfondire il ruolo della macchina amministrativa di Avezzano in condizioni di emergenza: il Comune si è dimostrato all’altezza del compito; abbiamo riportato a casa un risultato importante per i cittadini – precisa la nota online. Parole d’affetto e di stima, però, le voglio rivolgere anche alle due componenti di Giunta Colizza e Gallese, con cui ho lavorato fianco a fianco – Sarò un osservatore attento, soprattutto rispetto alle questioni più urgenti per la città, a partire proprio dalla domanda e dalla risposta della salute”. Riconfermate e riconsegnate, infine, dal sindaco le deleghe alla protezione civile al consigliere comunale Maurizio Seritti e alle due fazioni della città di Paterno e San Pelino, rispettivamente, a Lucio Mercogliano e ad Ernesto Fracassi, con la funzione di ufficiale di governo ai sensi dell’articolo 54 del Tuel. Nei progetti futuri dell’amministrazione, c’è anche la volontà di costituire i comitati di quartiere, che potranno avere un dialogo diretto col primo cittadino anche su questioni di sicurezza urbana – si apprende dal portale web ufficiale. “E’ un segnale di positività quello che arriva dai due neoconsiglieri subentrati – aggiunge la nota pubblicata. – ha concluso il sindaco Giovanni Di Pangrazio – Da parte loro c’è voglia di partecipare ad un progetto civico per rappresentare innanzitutto la città di Avezzano – Ringrazio di cuore gli assessori uscenti Gallese, Colizza e Verdecchia per la loro collaborazione, sintesi e velocità; hanno dato il loro contributo, forte della loro esperienza professionale e personale, a numerosi settori della pubblica amministrazione, come la sanità, l’ambiente, il turismo, la riscoperta del territorio con il Fucino e il verde, salvaguardando sempre l’interesse generale”.

