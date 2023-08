‘Avezzano in Movimento’ mette in moto gli ultimi giorni d’estate: il centro-città diventerà il centro di gravità per tutti gli sport

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

“Vi aspettiamo ad Avezzano, per provare tutti gli sport e per trascorre quattro giorni elettrizzanti, con i campioni di tutte le discipline, con la speranza che, in futuro, la vostra vera passione diventi il vostro lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un’occasione unica”. Lo affermano Giovambattista Venditti, team manager della Nazionale italiana di Rugby ed ex rugbista, Francesca Carolli, graduato delle truppe alpine dell’Esercito Italiano ed atleta della Nazionale di Sci alpino e la nuotatrice Giorgia Fabiani, medaglia d’oro nei 100 rana e staffetta mista con la Nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Loro, assieme all’orgoglio avezzanese col fischietto Aleandro Di Paolo (unico italiano, in qualità di Video Match Official, alla FIFA U-20 World Cup) e al fisioterapista della Nazionale di Parasnowboard alle Olimpiadi Paolo Di Pietro, sono, a tutti gli effetti, gli ambasciatori di ‘Avezzano in Movimento’, fortunatissima manifestazione, ideata lo scorso anno dall’amministrazione comunale, che tornerà con una seconda edizione dal 7 al 10 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una coda d’estate che continuerà ad essere ‘caldissima’ dal punto di vista sociale, turistico ed attrattivo: è prevista tanta gente in centro, e non solo dalla Marsica, grazie ad una iniziativa “che mette in vetrina la nostra città come culla sportiva d’eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Non ci dimentichiamo che Avezzano è e continua ad essere, a livello nazionale, una realtà conclamata per talenti sportivi”, lo dice l’assessore Pierluigi Di Stefano, che ha curato anche l’edizione zero assieme a Roberto Cotturone e Fernando Gemini, nell’organizzazione – “Nel nostro territorio, – continua l’assessore – vengono praticate più di 60 discipline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo palestre, accademie nazionali, campi sportivi di altissimo livello e strutture che fanno la differenza in Regione”. ‘Avezzano in Movimento’, che si svilupperà a partire da Piazza Risorgimento e zone limitrofe, vuole essere, quindi, un palcoscenico per tutte le attività sportive del Comune, ma anche e soprattutto un’occasione di riflessione e di rilancio della mission degli investimenti nello sport a 360 gradi – aggiunge la nota pubblicata. Il giorno attività sportive all’aperto e la sera tavole rotonde sul futuro locale e regionale dello sport, con punti di ristoro, locali aperti e food truck nella cornice della Piazza centrale: tutto questo sarà ‘Avezzano in Movimento’, edizione numero 2. Dal calcio al rugby, dallo sci all’escursionismo, dalla pallavolo alla mountain bike: per quattro giorni, atleti e non atleti potranno frequentare gratuitamente qualsiasi disciplina – si apprende dal portale web ufficiale. “Lo facciamo soprattutto per i bambini – afferma l’organizzatore Cotturone – vogliamo far capire loro che la nostra città, anche in termini sportivi, può offrire tantissimo – riporta testualmente l’articolo online. Tutti i ragazzi che verranno in Piazza durante la quattro giorni potranno cimentarsi in prove gratis ed esperienze sportive con gli allenatori”. Si potranno svolgere delle prove pratiche sul posto, gratuitamente e sotto lo sguardo attento ed esperto degli istruttori – aggiunge la nota pubblicata. Anche tutte le palestre della città scenderanno in campo per la quattro giorni – precisa la nota online. L’ente metterà a disposizione delle società sportive spazi e darà supporto logistico – Per informazioni e adesioni, chiamare il numero 0863/501 228 oppure scrivere a: mtaroni@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it

