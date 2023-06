Avezzano in movimento, venerdì riunione operativa aperta a tutte le associazioni sportive

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Venerdì 30 giugno alle ore 12:00 nella Sala Consiliare del comune di Avezzano, l’amministrazione comunale ha organizzato una riunione per presentare la II^ edizione di “Avezzano In Movimento” e condividerne gli aspetti operativi – precisa il comunicato. Tutte le associazioni e gli operatori dello sport interessati sono invitati a partecipare – si apprende dalla nota stampa. Nella passata edizione erano state più di 60 le realtà cittadine che avevano preso parte all’iniziativa con l’allestimento di campo da calcetto, campo da pallavolo, campo per il minibasket, minitennis, arrampicata e sport da montagna, padel, scherma, danza, yoga, arti marziali e circuito da mountain bike – si apprende dalla nota stampa. Per informazioni e adesioni, chiamare il numero 0863/501 228 oppure scrivere a: mtaroni@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – aq.it

