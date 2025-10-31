Avezzano, In Municipio presentazione della nuova Stagione sportiva della piscina comunale: campionati, meeting nazionali, presenze di livello e la passione di sempre

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sala consiliare gremitissima grazie alla presenza degli atleti – piccoli e grandi – del Centro Italia Nuoto, società che gestisce la piscina comunale della città. Il sindaco Di Pangrazio: “Con lo sport, si rafforza anche il senso civico”Primo meeting nazionale di nuoto – in agenda per domani e dopodomani – nelle acque della piscina comunale di Avezzano e nuova importante stagione sportiva pronta a partire nella struttura della Pineta, gestita da anni dalla società Centro Italia Nuoto – recita il testo pubblicato online. Ieri pomeriggio, di fronte ad una sala consiliare gremitissima e alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio e degli amministratori, i tecnici del Team Centro Italia e della società hanno annunciato il primo meeting di nuoto della stagione 2025/2026, che porterà ad Avezzano, domani 1 novembre e domenica 2, circa 500 atleti da ogni parte d’Italia – “Lo sport è salute, rispetto e soddisfazione – si apprende dalla nota stampa. – ha detto il primo cittadino – I ragazzi che fanno sport sanno stare insieme e si allontanano dai meccanismi negativi di questo mondo – riporta testualmente l’articolo online. Noi, come amministrazione comunale, stiamo dando il massimo e stiamo facendo tutto il possibile per il loro futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Al di là dei traguardi sportivi, il primo grande risultato che si ottiene, praticando una disciplina, è quello del benessere psicofisico”. Accanto al sindaco, sono stati presenti ieri anche il vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore allo Sport Pierluigi Di Stefano, la consigliera comunale delegata, Concetta Balsorio e la nuova presidente della Commissione Sport, Federica Collalto – Ha preso la parola anche Fabio Conti, guida esperta della Nazionale Femminile di Pallanuoto per tantissimi anni e ora dirigente FIN: “L’acqua è una questione di famiglia – ha sottolineato – e coinvolge intere generazioni – Gestire questo tipo di impianti non è semplice – si apprende dalla nota stampa. Sto lavorando da tempo come dirigente in Federazione non solo nel settore degli impianti agonistici, ma anche in quello degli impianti federali: andiamo infatti a soccorrere in tutta Italia quelle strutture che non riescono ad essere portate avanti nel migliore dei modi – aggiunge la nota pubblicata. Due sono gli elementi che fanno, in questi casi, la differenza: la qualità dello staff tecnico e delle professionalità in vasca, e le amministrazioni che sanno guardare lontano e che investono nello sport. Ad Avezzano, siamo fortunati ad avere una struttura di questo tipo: non diamola per scontata”. La piscina di Avezzano rappresenta da oltre 20 anni un punto di riferimento per la crescita sportiva di tutto il territorio marsicano, grazie al lavoro del Centro Italia Nuoto e del Team Centro Italia, che hanno fatto della struttura un vero polo d’eccellenza per le discipline acquatiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso di questa stagione, l’impianto andrà ad ospitare manifestazioni nazionali e regionali di nuoto, pallanuoto e salvamento – In sala, ieri, anche il direttore sportivo del Team Centro Italia, Roberta Frizzi – aggiunge la nota pubblicata. “In città, a marzo, si disputeranno i Campionati assoluti di Syncro UISP. – ha concluso Massimo De Leonardis, responsabile della piscina comunale – Da oggi diamo ufficialmente il via alla nostra stagione agonistica e ai nostri meeting nazionali, in cui i nostri atleti si potranno confrontare con le altre realtà d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Praticando lo sport, i giovani iniziano una vita all’insegna del bene e della parte positiva di questa società, allontanandosi da altre strade”. L’applauso finale in sala consiliare degli atleti e dei tecnici delle squadre di nuoto, pallanuoto e Nuoto artistico ha dato la giusta carica ad una stagione che si prospetta già più che entusiasmante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

