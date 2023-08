Avezzano, In piazza risorgimento arriva “Cisco” Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers e della Bandabardò

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Il cantautore salirà sul palco venerdì 18 agosto alle 21 in un live gratuito promosso dall’amministrazione Continuano gli appuntamenti musicali del cartellone #ViviAvezzano promosso dall’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stefano Bellotti, in arte Cisco, cantautore italiano di musica folk rock e frontman dei Modena City Ramblers e della Bandabardò, salirà sul palco di Piazza Risorgimento, venerdì 18 agosto alle 21. Dopo la lunga stagione estiva passata in giro per l’Italia insieme alla Bandabardò, Cisco torna in concerto con la sua band e ripercorre i suoi 30 anni…+1 di carriera – Un repertorio live che abbraccia per intero tutte le esperienze accumulate in questi 3 decenni, dai cavalli di battaglia targati MCR fino ai brani più recenti composti con la Bandabardò, senza tralasciare gli immancabili successi dei suoi album da solista – si legge sul sito web ufficiale. Cisco entra a far parte all’età di 24 anni dei Modena City Ramblers e ci rimane fino al 2005, collezionando oltre 1.200 date in Italia e in Europa – si legge sul sito web ufficiale. Con loro realizza 8 album, vendendo circa un milione di dischi – precisa il comunicato. Nel 2006 inizia la sua carriera da solista pubblicando il disco “La lunga notte”, a cui seguono “Il mulo” nel 2008, “Fuori i secondi” nel 2012, “Matrimoni e funerali” nel 2015, “Dinosauri” nel 2016. Sono inoltre usciti nel 2009 l’album live “Dal vivo – Volume uno” e del 2013 il “Dal vivo – Volume due”. È del 2019 l’ultimo lavoro musicale “Indiani & Cowboy” registrato ad Austin, Texas, insieme al produttore americano Rick del Castillo – Nei 15 anni di carriera da solista si susseguono concerti in piazze e feste popolari e tour nei teatri e nei club di tutt’Italia – viene evidenziato sul sito web. Impossibile non citare l’esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2009, da solo col suo bodhrán davanti ad un pubblico di 800 mila persone – si apprende dalla nota stampa. Nell’ottobre 2021 esce il doppio lavoro “Canzoni dalla Soffitta” composto da un disco di inediti e uno “live” registrato nella sua soffitta – viene evidenziato sul sito web. II 2022 inizia con la notizia della collaborazione artistica con la Bandabardò e la nascita, a maggio, del disco “Non Fa Paura”, la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma e una tournée estiva con oltre 40 date in tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. Ad accompagnare l’artista sul palco, Arcangelo Kaba Cavazzuti, Batteria – Massimiliano Frignani – Chitarra, Bruno Bonarrigo – Basso, Mario Sehtl – Violino Enrico Pasini – Tromba, fisarmonica e tastiere –

