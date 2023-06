Avezzano, In piazza Risorgimento va in scena il tango con “Le notti di Tubilaria”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Metti due notti di mezza estate, il cielo stellato e la sensualità del tango – riporta testualmente l’articolo online. Mixa tutto e avrai “Le notti di Tubilaria”, l’atteso evento organizzato dalla Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato con il supporto del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa sarà presentata lunedì alle 11.30 nella sede della Confcommercio in via Garibaldi, 65, ad Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Armonia, ritmo, eleganza sono le parole d’ordine dell’evento che si terrà venerdì 23 e sabato 24 in piazza Risorgimento – Tante le scuole di ballo che hanno aderito, decine i tangheri che si esibiranno sullo sfondo della cattedrale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. In pista ci saranno Luana Catini di Centro studi danza, Alessandra e Daniele Verna di Golden Dancing, Cinzia Corticelli di Social dance, Remo Franco Costanzi di Fantasy dance 2,0, Marzia Croce dell’associazone culturale Tempospazio, Carmelina Del Fosco di Amici della danza, Daniela Di Matteo di Bailando, Franco D’Urbano di Mojito dance, Alessandra Esposito di West Umbria country dance, Valentina Guidobaldi di Danza del ventre, Nelia Jamisola Belly di Oriental dance danza del ventre, Vittorio Natale di Dance 2000 e Arianna Pulsioni di Aryzona line dance school.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/