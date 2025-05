Avezzano, In vetta per orientarsi, ultimi appuntamenti del PCTO Angeli del Velino

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La sfida della montagna, quella con i propri limiti e con i rischi dati dal contesto – recita il testo pubblicato online. C’è questo ed altro nella parte conclusiva del percorso formativo del PCTO “Gli Angeli del Velino” giunto alla quarta edizione, che ieri ha visto impegnati gli studenti nelle attività sul campo, immersi nel verde della riserva naturale del Monte Salviano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che coinvolge gli istituti scolastici superiori della Marsica, le amministrazioni comunali di Avezzano e Massa d’Albe e altre realtà civili, militari e di volontariato, impegnate nella promozione della sicurezza in ambiente montano, ha riscosso non solo una grande adesione di giovani ma anche una convinta partecipazione alle prove pratiche – si apprende dalla nota stampa. Le esercitazioni in cui gli studenti hanno potuto toccare con mano mezzi, materiali, e fasi del soccorso in montagna – Nelle giornate del 28 e 29 aprile, infatti, i ragazzi delle classi terze hanno preso parte alle attività in esterna presso il valico del Monte Salviano, comprese quelle nella suggestiva aula didattica intitolata al giornalista Mario Sbardella – viene evidenziato sul sito web. Dopo un anno di intensa preparazione teorica, hanno potuto sperimentare sul campo le nozioni apprese, grazie al contributo degli operatori del Meteomont dei Carabinieri Forestali, degli Alpini dell’Esercito Italiano, dei tecnici TAS dei Vigili del Fuoco, dei soccorritori del SAGF della Guardia di Finanza, nonché dei volontari del CAI e del Soccorso Alpino – Ma gli occhi dei ragazzi sono stati catturati, naturalmente, dai passaggi più pratici: dalla predisposizione di sonde da neve, pale e Artva (l’apparato elettronico di ricerca delle persone travolte da una valanga) alla rilevazione del manto nevoso, fino alla conoscenza delle percentuali di rischio delle valanghe inserite nei bollettini Meteomont, e all’esperienza diretta sul AF/UCL, postazione mobile di comando e coordinamento indispensabile per interventi in emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Così come ha avuto particolare successo Margot, l’unità cinofila della GDF, addestrata per la ricerca dei dispersi – La consigliera Patrizia Gallese, promotrice e coordinatrice del progetto, ha espresso grande soddisfazione: «Ringrazio tutti i formatori e i professionisti delle Forze Armate e di Polizia che, nonostante i pressanti impegni, continuano a credere fortemente nella diffusione della cultura della sicurezza e del rispetto per il nostro patrimonio naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari che con dedizione affiancano le attività sul campo, e agli studenti, che ogni anno partecipano con entusiasmo, serietà e spirito di squadra – si apprende dal portale web ufficiale. “Gli Angeli del Velino” è un progetto che forma cittadini consapevoli, offrendo al contempo un’importante opportunità di orientamento verso le carriere nei corpi di soccorso e nelle istituzioni pubbliche». Il progetto, che si conferma un’eccellenza nel panorama formativo non solo abruzzese, coniuga didattica, cittadinanza attiva e valorizzazione dell’ambiente, consolidando un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e società civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E nell’appuntamento finale, fissato per martedì 20 maggio al Castello Orsini-Colonna di Avezzano, per la giornata di verifica e restituzione, ci sarà una novità rispetto agli anni passati – aggiunge la nota pubblicata. Insieme agli orientatori, interverrà Ernesto Macera Mascitelli, ingegnere e esperto alpinista, da poco rientrato da una spedizione in Nepal. Racconterà agli studenti le sue esperienze sulle vette più impegnative, comprese quelle di 8 mila metri di altezza – viene evidenziato sul sito web. Ma racconterà anche del rapporto con la vetta, della capacità di fermarsi, di gestire i rischi e la propria spinta interiore ad andare oltre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

