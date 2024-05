Avezzano, Inaugurata a Paterno la panchina panoramica gigante: vista mozzafiato sulla conca del Fucino

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Inaugurata a Paterno la panchina panoramica gigante, un progetto che ha visto la luce grazie alla sinergia tra la Pro Loco di Paterno, la Cantina Cooperativa del Fucino e il Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La panchina, realizzata dalla ditta Soluzioni Markaurelio, è posizionata in un’area concessa dal Comune, offrendo una vista dominante sulla splendida conca del Fucino, regalando un panorama unico e suggestivo che ha già conquistato il cuore dei visitatori – precisa il comunicato. Alla manifestazione ha preso parte numerosi cittadini, a testimonianza dell’entusiasmo e dell’interesse per questa nuova attrazione – La cerimonia ha visto la benedizione della panchina da parte del sacerdote don Angelo di Bucchianico, cui è seguito un buffet organizzato dalla Pro Loco – Presenti, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, il Vicesindaco Domenico Di Berardino, il delegato della Frazione di Paterno, consigliere Lucio Mercogliano, i consiglieri comunali Federica Collalto e Maurizio Seritti e il presidente della Cantina Cooperativa del Fucino Lorenzo Savina – viene evidenziato sul sito web. In rappresentanza della Pro Loco, la presidente Marilena Sannito che ha espresso la sua soddisfazione per la realizzazione del progetto, sottolineando l’importanza di iniziative che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di comunità. La panchina gigante non è solo un nuovo punto panoramico, ma anche un simbolo di collaborazione e impegno civico – riporta testualmente l’articolo online. La sua posizione strategica permette di godere di una vista mozzafiato sulla piana del Fucino, un panorama che, come ha sottolineato il sindaco Di Pangrazio, non ha eguali – precisa il comunicato. L’inaugurazione ha coinvolto anche tanti bambini, segno che il progetto guarda al futuro, offrendo un luogo dove le nuove generazioni possono apprezzare la bellezza del loro territorio – La grande partecipazione della popolazione ha confermato il successo dell’iniziativa per quello che vuole diventare uno dei punti panoramici di riferimento del paese –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/