Avezzano, Inaugurata la nuova area fitness nella pineta di Avezzano. Realizzata da Comune e Sport e Salute spa. Di Pangrazio: «Spazio a disposizione dei cittadini che amano allenarsi all’aperto»

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVEZZANO – Inaugurata questa mattina, nella splendida pineta a nord di Avezzano, la nuova area fitness realizzata dal Comune di Avezzano con Sport e Salute spa, la società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport e del benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La struttura sorge nell’area degli impianti sportivi, vicino allo Stadio dei Pini, alla piscina, al Pala Winner Team, ma anche non lontano dai campi da tennis e dal campo di basket in arena inaugurato solo qualche settimana fa – si legge sul sito web ufficiale. Un nuovo tassello per la costituzione di quella zona dedicata allo sport che Avezzano merita e che deve costituire anche una risorsa da sfruttare per ospitare manifestazioni di grande livello e richiamo di pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Presenti alla cerimonia di inaugurazione ufficiale il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il coordinatore regionale di Sport e Salute, Domenico Scognamiglio, l’assessore Cinzia Basilico, la consigliera Concetta Balsorio, il consigliere Lucio Mercogliano e tanti curiosi che hanno provato, per la prima vola, le nuove strutture, nonché atleti dell’Usa sporting e due testimonial: Pasqualina Proietti Pannunzi, campionessa di peso e disco e Veronica Del Grosso, specialista di gare Trail e Sky Running. La struttura, nata come risposta ad una esigenza più volte manifestata dia cittadini e realizzata nell’ambito dell’iniziativa Sport nei Parchi, è in grado di ospitare 24 persone in allenamento in contemporanea e tutti possono vedere come effettuare correttamente gli esercizi con un QR Code – recita la nota online sul portale web ufficiale. «È un altro impegno mantenuto con la città – ha dichiarato il Sindaco Di Pangrazio -. Abbiamo dato una risposta a chi ci chiedeva un’area di questo genere, che abbiamo realizzato con Sport e Salute, ma è anche la concretizzazione di un progetto che avevamo in mente da tempo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un’area attrezzata per il fitness tra le migliori nella regione, che è a completa disposizione dei cittadini – precisa il comunicato. E voglio ringraziare – ha proseguito – la costanza e la passione della consigliera Balsorio, esperta di sport, che ha consentito di arrivare presto al risultato finale, insieme all’impegno degli uffici e dell’assessore Di Stefano – riporta testualmente l’articolo online. L’assessore Cinzia Basilico, ora, provvederà all’installazione di telecamere di sorveglianza che vigileranno su questo impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma io faccio un appello ai cittadini: utilizzare questa bella area, ma fatelo con rispetto e buona educazione”. Bisogna amare e a rispettare il patrimonio pubblico – ha concluso il primo cittadino – bene la videosorveglianza ma è ancora più importante l’educazione e il senso di responsabilità di ciascuno”. Entusiasmo anche da parte del coordinatore di Sport e salute spa Domenico Scognamiglio, che ha parlato di un “luogo ideale per il benessere perché inserito in una splendida pineta – viene evidenziato sul sito web. Uno dei più belli, come contesto, in cui abbiamo operato nel territorio”.

