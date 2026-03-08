Avezzano, inaugurato il Centro socioculturale Attività ricreative e inclusive intergenerazionali con la presenza del cantautore Danilo Sacco

Il prossimo martedì 10 marzo 2026, alle 16.30, si terrà ad Avezzano (Aq) l’inaugurazione del Centro socioculturale Attività ricreative e inclusive intergenerazionali, situato in via Massimiliano Kolbe, 8.

All’evento parteciperanno diverse personalità di spicco, tra cui il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, la presidente di Adoc nazionale Anna Rea, il portavoce di Ada nazionale Antonio Rosario Derinaldis, il segretario generale di Uil Pensionati nazionale Carmelo Barbagallo e il segretario generale di Uil Abruzzo Michele Lombardo.

In qualità di ospite d’onore, sarà presente il cantautore Danilo Sacco, noto per essere stato la voce dei Nomadi dal 1993 al 2011, anche se non è prevista la sua esibizione musicale durante l’inaugurazione.

Il Centro socioculturale sarà uno spazio di aggregazione dedicato a svolgere diverse attività rivolte principalmente agli anziani, ma aperte a tutte le fasce di età, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani.

L’iniziativa è promossa da diverse associazioni, tra cui l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) Abruzzo, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori in Abruzzo (Adoc), Ada Con Aps, Bakery Aut e Uil Pensionati Abruzzo.

Barbara Del Fallo, responsabile dell’Ufficio stampa di Uil Pensionati Abruzzo, invita tutti i giornalisti e interessati a partecipare all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la signora Del Fallo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, e-mail: barbaradelfallo@gmail.com.