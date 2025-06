Avezzano, Inaugurato oggi il nuovo Campo da Hockey della città di Avezzano adatto alle competizioni internazionali, il sindaco: “Siamo capitale dello sport”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Taglio del nastro per la performante infrastruttura sportiva, alla presenza del presidente della Federazione italiana Hockey e del presidente del Coni Abruzzo – L’assessore allo sport, Di Stefano: “La nostra città è una mini “roccaforte” olimpica: da noi si possono praticare 70 discipline diverse in spazi di qualità, ne siamo orgogliosi”. “Inauguriamo un altro gioiello che potrà ospitare anche competizioni internazionali – aggiunge la nota pubblicata. Avezzano è capitale dello sport”. In questo breve periodo, pronunciato dal primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, si possono riassumere tutte le emozioni che hanno scandito e colorato questo giovedì pomeriggio, dedicato all’inaugurazione del nuovo Campo da Hockey su prato della città: un’opera voluta fortemente dall’amministrazione, che è stata resa possibile grazie al cospicuo finanziamento di Sport e Salute, società in house e braccio operativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si occupa prevalentemente dello sviluppo dello sport in Italia – Hanno partecipato al taglio del nastro il presidente della Federazione italiana Hockey, Sergio Mignardi, il presidente di CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, il delegato provinciale dell’Aquila del Coni Abruzzo, nonché consigliere comunale, Carmine Silvagni, il delegato regionale della FIH, Guido Colizza e alcuni rappresentanti della società Sport e Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Campo da Hockey su prato, così come è stato riqualificato, rappresenta un’infrastruttura strategica per tutto il Centro Italia ed è il risultato “straordinario – ha dichiaro Di Pangrazio – di un lavoro di squadra e collegiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune ha fatto la sua parte, contribuendo sia a livello economico con l’investimento di 90 mila euro – in aggiunta ai 650 mila messi a disposizione da Sport e Salute – sia a livello di maestranze: i nostri uffici tecnici – ha aggiunto il sindaco – hanno saputo fare la differenza, nel portare a casa un traguardo di questo tipo, di evidente valore sportivo, infrastrutturale e sociale – si apprende dalla nota stampa. La valenza di questo campo sportivo comunale, in verità, è storica, nel senso che è figlia di un’eredità che arriva da lontano – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra l’altro, già agli inizi, ci fu un grande abbraccio sportivo attorno a questo tipo di progetto; ricordo, ad esempio, che il primo presidente dell’Avezzano Rugby fu proprio il nostro Vito Taccone – Il campo che inauguriamo oggi è stato omologato dalla Federazione e ha ricevuto tutte le certificazioni dagli enti preposti – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, con l’approvazione di un’importante variante, ora questo spazio verde è dotato di un manto in erba sintetica di ultimissima generazione e di torri-faro innovative, per le partite in notturna – Questo spazio sportivo di pregio è posizionato proprio accanto ad un altro gioiello della città: il vicino campo da rugby, anche quest’ultimo realizzato secondo le normative di World Rugby. Tutto ciò a riprova del fatto che lo sport ad Avezzano continua ad essere un settore trainante e strategico: un enzima che attiva turismo, economia, socialità e internazionalità”. Il campo è stato benedetto dal Vescovo della Diocesi dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro, presente alla cerimonia di inaugurazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande entusiasmo per la meta raggiunta è stato espresso anche dagli applausi di circa 50 giovanissimi atleti dell’Hockey. Sia la Federazione italiana che il Coni Abruzzo, si sono detti “vicini ad Avezzano e vicini al futuro del nuovo campo sportivo, che potrà ospitare anche gare internazionali”. Entrambi i presidenti hanno esortato all’unità, dal punto di vista della programmazione sportiva e del lavoro di squadra – viene evidenziato sul sito web. A margine del taglio del nastro, al quale hanno preso parte anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Emilio Cipollone, (oggi presidente dell’Urban Center) i dirigenti pubblici Antonio Ferretti e Roberto Laurenzi, il direttore dei lavori Elisabetta Gualtieri e tanti amministratori e tecnici comunali di ieri e di oggi, i presidenti delle quattro società di Hockey operative in città – Az Hockey di Massimiliano Di Matteo, Hockey Avezzano 1969 guidata da Roberto Serone, Velino Hockey Team con al timone Maria Sabani e Hockey Team Marsia Asd di Antonella Testa – hanno avuto un colloquio costruttivo e programmatico con i tecnici federali e con l’assessore allo Sport Pierluigi Di Stefano, in visita della gestione futura del nuovo campo –

