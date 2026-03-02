- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 2, 2026
Politica

Avezzano, inaugurazione comitato elettorale di Roberto Verdecchia: firmata la Carta d’intenti con forze politiche progressiste

Questo sabato, 7 marzo, alle 16.00 si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale di Roberto Verdecchia, candidato sindaco del Patto per Avezzano, presso la sede in piazza Orlandini Barnaba 2. Saranno presenti i rappresentanti locali, regionali e nazionali delle forze politiche progressiste che hanno stretto il Patto per Avezzano, i candidati e le candidate delle liste, le attiviste e gli attivisti che stanno lavorando al progetto politico per la città.

Durante l’evento, verrà anche sottoscritta pubblicamente la Carta d’intenti condivisa con le forze politiche del centrosinistra avezzanese. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per consolidare l’impegno verso il miglioramento della città e il benessere dei suoi cittadini.

L’apertura del comitato elettorale è un momento fondamentale per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali ad Avezzano. I partecipanti potranno conoscere meglio il candidato sindaco e la sua squadra, confrontarsi su tematiche di interesse per la città e contribuire con le proprie idee e proposte.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e sostenere il Patto per Avezzano. Si tratta di un’opportunità unica per coinvolgere i cittadini nel dibattito politico e consentire loro di esprimere le proprie opinioni e le proprie necessità in vista del futuro di Avezzano.

L’inaugurazione del comitato elettorale di Roberto Verdecchia promette di essere un momento di condivisione e confronto costruttivo, all’insegna della partecipazione attiva e della volontà di dare un contributo positivo alla crescita e allo sviluppo della città.

