Avezzano, Incidente in via Mazzarino, auto pirata individuata dalle telecamere

Anche in questo caso l'evento non è sfuggito all'occhio del sistema di videosorveglianza Avezzano – Nella tarda serata di sabato 15 marzo 2025, in via Mazzarino ad Avezzano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo lanciato ad alta velocità. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, travolgendo e causando gravi danni a due automobili regolarmente parcheggiate lungo la strada – Successivamente, il responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso né lasciare traccia. Numerosi cittadini sono scesi in strada per verificare l'accaduto e prestare assistenza. Immediatamente, le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri e la Polizia Locale, sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte all'identificazione del responsabile. Grazie al sistema di videosorveglianza installato nella città è stato possibile ottenere rapidamente informazioni cruciali per l'individuazione del veicolo coinvolto. Le telecamere presenti hanno registrato l'intero accaduto, permettendo agli agenti della Polizia Locale di risalire alla targa del mezzo già dalla mattina successiva all'incidente. Questo ha consentito di identificare prontamente il proprietario del veicolo e di avviare le procedure legali del caso – L'amministrazione lo rende noto perché sul fatto, da parte di qualche commentatore politicamente orientato, si erano avanzati dubbi e illazioni sull'efficacia del sistema di videosorveglianza. Il commento di carattere tecnico è del vicecomandante della Polizia Locale Antonio Febo, che sottolinea l'efficacia del sistema di videosorveglianza cittadino, affermando: "Sull'efficacia e sull'efficienza dell'impianto di videosorveglianza ci sono solo certezze. Sul fatto che sia utile alla sicurezza, anche". "Dispiace – aggiunge l'assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – che, dinanzi a un costante sforzo organizzativo, ci sia qualcuno – pochi per fortuna – che denigra e fa illazioni, ma ogni giorno questo sistema aiuta a fornire utili informazioni alle indagini per perseguire gli autori" È importante evidenziare che il sistema di videosorveglianza di Avezzano è tra i più avanzati e capillari d'Abruzzo, con attualmente 136 telecamere operative sul territorio comunale. Inoltre, è in corso l'installazione di ulteriori 40 dispositivi, al fine di garantire una copertura ancora più estesa e una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.

