Avezzano, Inclusione sociale e valorizzazione dei siti turistici e culturali. Comune di Avezzano e Micron lanciano un nuovo progetto per la città

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’assessore Dominici: “così promuoviamo le bellezze del territorio e aiutiamo chi è in difficoltà” Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Inclusione sociale e valorizzazione dei siti turistici e culturali della città. Sono i pilastri dell’ultimo progetto all’insegna di una rinnovata collaborazione tra il Comune di Avezzano e la Micron Semiconductor Italia che ha la sua sede operativa nel Nucleo Industriale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, il progetto consiste nell’attivazione di un servizio di accoglienza per visitatori e turisti con un punto informazioni che sorgerà all’interno del Castello Orsini -Colonna – si apprende dal portale web ufficiale. Il tutto è finalizzato alla promozione dei principali siti di interesse della città quali Parco e Villa Torlonia dove sono in dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione dei due granai che andranno ad ospitare l’Archivio di Stato e il Museo archeologico del Fucino, la rinnovata piazza San Bartolomeo, cuore dell’identità e della memoria storica della città, il polo museale Aia dei Musei ospitato nell’ex Mattatoio ed il parco archeologico dei Cunicoli di Claudio legati all’imponente opera di prosciugamento del Lago del Fucino – “Il progetto che coinvolge l’amministrazione comunale e la società Micron”, spiega l’Assessore all’Ambiente Maria Antonietta Dominici, “farà il paio con le rassegne, gli eventi, le mostre e ulteriori attrazioni che l’Ente ha in animo di organizzare nei periodi di maggior interesse turistico anche con l’ausilio di audio guide per l’illustrazione ed il racconto multilingue dei vari siti di maggiore interesse, senza dimenticare la valenza sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa iniziativa, infatti, si sviluppa anche nel solco dell’inclusione attraverso il coinvolgimento di persone svantaggiate, che diversamente, avrebbero difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, ha già dato l’ok con delibera di giunta – “Nel corso degli ultimi anni – ricorda sempre l’assessore Dominici” dalla sinergia tra il Comune di Avezzano e Micron Semiconductor Italia hanno trovato compimento una serie di iniziative volte all’inclusione lavorativa di persone con disabilità o di persone con particolari difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro e altre iniziative finalizzate alla cura e alla rigenerazione di aree pubbliche cittadine, sempre con il prezioso intervento del Site Manager della multinazionale Claudio Mari”. Il tutto in linea con gli obiettivi fissati dell’amministrazione comunale di Avezzano e portati avanti in questi anni.

