Avezzano, ingegnere Sergio Di Cintio candidato della Lega alle elezioni: “Ponte tra cittadini e istituzioni”

L’ingegnere Sergio Di Cintio si candida con la Lega alle elezioni amministrative di Avezzano del 24 e 25 maggio. Con queste parole ha ufficializzato la sua candidatura nella coalizione del sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio. La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio nella sede elettorale di via Garibaldi 80, alla presenza di Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo, Antonio Del Boccio, capogruppo in consiglio comunale, Jacopo Angelini, coordinatore cittadino della Lega Avezzano, e altri esponenti locali e regionali del partito.

Di Cintio, titolare di uno studio di ingegneria ad Avezzano, ha deciso di mettersi a disposizione della città per essere un ponte tra le necessità dei cittadini e le istituzioni decisionali. Il candidato ha spiegato la sua scelta di aderire alla Lega per la proposta politica pragmatica del partito, che mette le competenze professionali al servizio della collettività.

L’ingegnere ha dichiarato: “Per dare risposte sempre più efficaci ai cittadini di Avezzano servono strumenti forti e un filo diretto con il Governo e la Regione. Avezzano deve continuare a crescere con maggiore slancio. Questo significa velocizzare i processi burocratici, potenziare le infrastrutture e dare un supporto strategico al comparto dell’agricoltura, cuore e volano della nostra economia.”

Il segretario regionale D’Incecco ha sottolineato che la candidatura di Di Cintio si inserisce nel lavoro che la Lega sta svolgendo su Avezzano, con l’allestimento di una lista di grande respiro che coinvolge persone autorevoli del territorio. Anche il capogruppo Del Boccio ha elogiato le competenze di Di Cintio, sottolineando come potranno essere preziose per l’azione amministrativa.

Il vice presidente della Regione Imprudente ha accolto con entusiasmo la candidatura dell’ingegnere, definendolo un professionista stimato e apprezzato in città e oltre. L’adesione di Di Cintio conferma l’alta qualità della lista che la Lega sta componendo per le elezioni, con una capacità attrattiva anche presso la società civile.

In conclusione, la candidatura di Sergio Di Cintio con la Lega alle elezioni di Avezzano si preannuncia come un evento significativo per la città, con il supporto di esponenti di spicco del partito e la promessa di un lavoro concreto per il bene della comunità.