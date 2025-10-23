- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 23, 2025
Attualità

Avezzano, Interruzione idrica domani, 21 Ottobre, rubinetti a secco in alcune zone della città per lavori

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) ha informato gli utenti di Avezzano riguardo a un’interruzione programmata del flusso idrico per la giornata di martedì 21 Ottobre – si apprende dalla nota stampa. L’interruzione si renderà necessaria per consentire l’esecuzione di interventi tecnici improrogabili sulla rete idrica, i quali rientrano nel più ampio progetto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche – L’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Le zone del territorio comunale di Avezzano interessate dal disservizio saranno le seguenti: Strada n° 3Strada n° 10Strada n° 11Via Borgo IncileVia Nuova Il CAM invita i residenti delle aree menzionate a prendere per tempo le dovute precauzioni per limitare i disagi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

