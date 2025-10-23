Avezzano, Interruzione idrica domani, 21 Ottobre, rubinetti a secco in alcune zone della città per lavori

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) ha informato gli utenti di Avezzano riguardo a un’interruzione programmata del flusso idrico per la giornata di martedì 21 Ottobre – si apprende dalla nota stampa. L’interruzione si renderà necessaria per consentire l’esecuzione di interventi tecnici improrogabili sulla rete idrica, i quali rientrano nel più ampio progetto PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture idriche – L’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Le zone del territorio comunale di Avezzano interessate dal disservizio saranno le seguenti: Strada n° 3Strada n° 10Strada n° 11Via Borgo IncileVia Nuova Il CAM invita i residenti delle aree menzionate a prendere per tempo le dovute precauzioni per limitare i disagi.

