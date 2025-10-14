- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAvezzano, intervento d’urgenza salva la vita a una giovane con grave emorragia...
Attualità

Avezzano, intervento d’urgenza salva la vita a una giovane con grave emorragia addominale

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 14 ott, 2025Avezzano – L’emorragia addominale seguita da gravi complicanze, la corsa nella notte all’ospedale e il tempestivo intervento salvavita a una giovane donna, frutto di un lavoro d’?quipe che ha coinvolto pi? servizi e reparti dell’ospedale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. La delicata operazione, attuata nelle settimane scorse al presidio marsicano, ? stata una dimostrazione di tempestivit?, affiatamento e sincronia operativa oltrech? di elevato livello di professionalit?.  La paziente, che in precedenza era stata sottoposta a una procedura diagnostica in una struttura privata, ? arrivata al pronto soccorso di Avezzano, diretto dal dott. Carlo Rodorigo, accusando un forte dolore addominale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ emerso subito un quadro di emorragia addominale e di conseguenza, per le gravi condizioni che ne mettevano a rischio la vita, la paziente ? stata condotta tempestivamente in sala operatoria – si legge sul sito web ufficiale. Da quel momento ? scattato un lavoro congiunto dei reparti di Anestesia e rianimazione, diretto dal dott. Pierfrancesco Fusco, di Chirurgia, guidata dal dott. Piero Carducci, di Ostetricia e Ginecologia, di cui ? responsabile il dott. Alessandro Bonitatibus e, in una fase successiva, della Radiologia interventistica che fa capo al dott. Luigi Zugaro – aggiunge testualmente l’articolo online.   In virt? del certosino lavoro in sinergia, ? stato possibile interrompere il sanguinamento intraddominale – Successivamente, la paziente ? stata affidata alle cure del team infermieristico e al gruppo di rianimatori di Terapia Intensiva del dott. Fusco per il trattamento dello shock emorragico e delle conseguenti, importanti complicanze – Il lavoro d’?quipe si ? avvalso inoltre del prezioso contributo degli infermieri e degli anestesisti del blocco operatorio – riporta testualmente l’articolo online. Dopo essere stata stabilizzata la giovane degente, per specifica competenza chirurgica, ? stata trasferita in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma dove ? stata successivamente dimessa – si legge sul sito web ufficiale.    L’intervento d’urgenza, e per un caso cos? delicato, conferma la crescita complessiva dell’ospedale di Avezzano che aumenta i livelli di assistenza e il tasso di attrattivit? verso le regioni vicine, soprattutto per alcune discipline – si apprende dalla nota stampa.   I familiari della paziente hanno inviato una lettera di ringraziamento ai medici.     “Desideriamo esprimere sincera riconoscenza a tutti i medici e i reparti coinvolti”, scrivono i familiari, “che, in momento di grande difficolt? e apprensione per noi, ci hanno dato sostegno, disponibilit? e sensibilit?”. “Riteniamo doveroso evidenziare l’eccellente livello di professionalit?, umanit? e dedizione dimostrato da tutto il personale coinvolto, qualit? che hanno reso possibile questo straordinario risultato – aggiunge testualmente l’articolo online. Porteremo sempre con noi un profondo senso di gratitudine per tutto ci? che ? stato fatto” .  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it