Avezzano, intervento d’urgenza salva la vita a una giovane con grave emorragia addominale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 14 ott, 2025Avezzano – L’emorragia addominale seguita da gravi complicanze, la corsa nella notte all’ospedale e il tempestivo intervento salvavita a una giovane donna, frutto di un lavoro d’?quipe che ha coinvolto pi? servizi e reparti dell’ospedale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. La delicata operazione, attuata nelle settimane scorse al presidio marsicano, ? stata una dimostrazione di tempestivit?, affiatamento e sincronia operativa oltrech? di elevato livello di professionalit?. La paziente, che in precedenza era stata sottoposta a una procedura diagnostica in una struttura privata, ? arrivata al pronto soccorso di Avezzano, diretto dal dott. Carlo Rodorigo, accusando un forte dolore addominale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ emerso subito un quadro di emorragia addominale e di conseguenza, per le gravi condizioni che ne mettevano a rischio la vita, la paziente ? stata condotta tempestivamente in sala operatoria – si legge sul sito web ufficiale. Da quel momento ? scattato un lavoro congiunto dei reparti di Anestesia e rianimazione, diretto dal dott. Pierfrancesco Fusco, di Chirurgia, guidata dal dott. Piero Carducci, di Ostetricia e Ginecologia, di cui ? responsabile il dott. Alessandro Bonitatibus e, in una fase successiva, della Radiologia interventistica che fa capo al dott. Luigi Zugaro – aggiunge testualmente l’articolo online. In virt? del certosino lavoro in sinergia, ? stato possibile interrompere il sanguinamento intraddominale – Successivamente, la paziente ? stata affidata alle cure del team infermieristico e al gruppo di rianimatori di Terapia Intensiva del dott. Fusco per il trattamento dello shock emorragico e delle conseguenti, importanti complicanze – Il lavoro d’?quipe si ? avvalso inoltre del prezioso contributo degli infermieri e degli anestesisti del blocco operatorio – riporta testualmente l’articolo online. Dopo essere stata stabilizzata la giovane degente, per specifica competenza chirurgica, ? stata trasferita in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma dove ? stata successivamente dimessa – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento d’urgenza, e per un caso cos? delicato, conferma la crescita complessiva dell’ospedale di Avezzano che aumenta i livelli di assistenza e il tasso di attrattivit? verso le regioni vicine, soprattutto per alcune discipline – si apprende dalla nota stampa. I familiari della paziente hanno inviato una lettera di ringraziamento ai medici. “Desideriamo esprimere sincera riconoscenza a tutti i medici e i reparti coinvolti”, scrivono i familiari, “che, in momento di grande difficolt? e apprensione per noi, ci hanno dato sostegno, disponibilit? e sensibilit?”. “Riteniamo doveroso evidenziare l’eccellente livello di professionalit?, umanit? e dedizione dimostrato da tutto il personale coinvolto, qualit? che hanno reso possibile questo straordinario risultato – aggiunge testualmente l’articolo online. Porteremo sempre con noi un profondo senso di gratitudine per tutto ci? che ? stato fatto” .

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it