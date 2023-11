Avezzano, Io ci provo, al Castello Orsini il documentario che dà voce ai ragazzi autistici

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Giovedì alle 18.00, sbarcherà al Castello Orsini il documentario “Io ci provo”. Si tratta del film nel quale cinque ragazzi nello spettro autistico, che frequentano il Centro di riabilitazione “La Casa di Michele”, gestito dalla Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme, si raccontano con una intensità che ha già coinvolto chi ha avuto la fortuna di assistere alla proiezione – “Voglio far capire alle persone normali che anche le persone autistiche qualche cosa di decente la sanno fare” – dice uno dei protagonisti mentre scorrono le immagini di sfide e immense difficoltà che spingono a riflettere sulla quotidianità delle giornate di questi ragazzi. Un film intenso che arriva ad Avezzano con il patrocinio del comune (sarà presente con il vicesindaco e assessore al sociale Domenico Di Berardino) e la collaborazione di LFoundry e proietta nel mondo della neurodiversità ma spinge anche a considerare la realtà delle giornate dei giovanissimi ragazzi autistici con le loro passioni, le loro paure, la loro voglia di parlare – si apprende dalla nota stampa. Un viaggio che porta lo spettatore ad entrare nella loro vita conoscendo anche i punti di forza e l’immensa volontà di dimostrare quanto possono realizzare ed essere e quanto possono farlo se trovano contesti, persone e professionisti in grado di dargli una mano e di aiutarli a credere in sé stessi e a provarci: a sperimentare a ciò che per altri è normale e invece richiede immenso sforzo, tempo, dedizione – Nato da un’idea di Francesco Paolucci e Rosario Sabelli “Io ci provo” è realizzato da Kerato Film con la Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stato presentato al Trapani film festival ed è difficile da raccontare a parole – si apprende dalla nota stampa. Meglio vederlo – riporta testualmente l’articolo online. Domani, al Castello Orsini con ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/