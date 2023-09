Avezzano, IT-ALERT, AL VIA TEST DEL NUOVO SISTEMA DI ALLARME PUBBLICO IN ABRUZZO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Martedì 26 settembre 2023 alle 12:00 i telefoni cellulari in Abruzzo saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale – si apprende dalla nota stampa. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio – riporta testualmente l’articolo online. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento – riporta testualmente l’articolo online. Nei prossimi mesi saranno effettuati ulteriori test nelle altre regioni italiane – si apprende dalla nota stampa. Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare direttamente lo popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di uno grande diga, attività vulcanico (per i vulcani Vesuvio, Compi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense – recita la nota online sul portale web ufficiale. È importante sottolineare che IT-alert e non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrò o integrarle –

