Avezzano, LA Città che cambia, Avezzano lavora al nuovo prg e attiva l’Urban center

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Mercoledì 26 l’Amministrazione fornirà le modalità di partecipazione per cittadini e associazioni – precisa il comunicato. Cipollone coordinatore – In squadra una Commissione dei consiglieri con Mercogliano, Antidormi, Panei, Genovesi e tecnici esperti Avezzano compie un altro passo importante verso una trasformazione urbana partecipata con la costituzione dell’Urban Center, un organismo dedicato alla condivisione di idee e alla partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni nella definizione del futuro assetto urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno strumento che era stato pensato, in passato, ma mai divenuto operativo – Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende dare voce alla comunità in un momento cruciale per la città, che si prepara all’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) e all’avvio di importanti lavori di riqualificazione – Proprio in queste settimane sono scattati i cantieri per due asili nido e una scuola d’infanzia, per il completamento del nuovo municipio, stanno partendo quelli per la rotatoria di Caruscino, la Ciclovia delle stelle, la nuova piazza Matteotti presso la stazione ferroviaria, la risistemazione di piazza del mercato – Saranno la prima fase di un percorso impegnativo destinato a continuare con il restyling di Corso della Libertà, il progetto Avezzano Storica, più a sud, verso il Castello Orsini, mentre il comune ha presentato progetti anche per le scuole Fermi Mazzini e sta per partire il piano quartieri – precisa la nota online. Un fermento che necessita di condivisione, visione unitaria delle traiettorie di sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Urban Center avrà il compito di raccogliere proposte, facilitare il confronto tra cittadini, professionisti ed esperti del settore e promuovere progetti di rigenerazione e sviluppo sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà un luogo fisico e virtuale di dialogo, aperto a tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla trasformazione della città. Le finalità Gli obiettivi della consulta sono delineati dal regolamento approvato dalla giunta – Riguardano la cura e gli interessi della cittadinanza, in particolare la migliore qualità della vita dei cittadini con la possibilità di portare all’attenzione dell’Amministrazione esigenze, i bisogni, e proposte – Tra le sue principali finalità ci sono la diffusione della cultura e la conoscenza su temi sociali, culturali, economici, dell’architettura e dell’urbanistica; supportare, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di trasformazione della città di Avezzano e dell’area territoriale ad essa naturalmente limitrofa, nonché i relativi interventi; favorire la cittadinanza attiva, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione comunale; raccogliere le istanze provenienti da associazionismo, volontariato, cooperative sociali e privati presenti sul territorio, esaminando le problematiche presentate e promuovendo iniziative di formazione ed aggiornamento, nonché strategie comuni per far fronte ad eventuali emergenze sociali – precisa il comunicato. Un Organismo Strutturato e aperto L’Urban Center sarà guidato da Emilio Cipollone, nominato rappresentante dal Sindaco – aggiunge testualmente l’articolo online. Con una consolidata esperienza nel settore privato e pubblico, già direttore di banca e assessore ai lavori pubblici, Cipollone garantirà il coordinamento delle attività e il raccordo con l’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A supporto dell’Urban Center opereranno tecnici esperti e due organi fondamentali: L’Assemblea delle Associazioni e dei Comitati, composta da realtà locali e cittadini che desiderano prendere parte ai processi decisionali;Una Commissione Amministrativa, composta dai consiglieri Lucio Mercogliano, Stefania Antidormi, Lorenza Panei e Tiziano Genovesi, nominati dal presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi Le esperienze di Urban Center già attivi in altre città italiane dimostrano l’importanza di questi spazi per promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo urbano sostenibile – S Appuntamento il 26 Marzo in MunicipioPer illustrare nel dettaglio il regolamento dell’Urban Center e le modalità di partecipazione, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una conferenza stampa mercoledì 26 marzo presso il Municipio di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. in particolar modo verranno illustrate le modalità attraverso le quali si potrà presentare la proposta di partecipazione –

