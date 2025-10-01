Avezzano, La città corre con i valori dello sport: giovedì 16 ottobre si inaugura la rotatoria di via XX Settembre con l’opera d’arte ispirata al Rugby

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Tante novità sotto i riflettori in questi giorni: europei di ciclismo, ok alla nuova palestra della Pomilio, accesso sicuro agli impianti di Rugby e hockey di via dei Gladioli, nuovo manto erboso al “Dei Marsi – Cimarra e inaugurazione dello Stadio dei Pini Una città che accelera come un ciclista sul rettilineo e fa squadra come gli atleti della palla ovale – si apprende dalla nota stampa. In meno di una settimana, Avezzano mette in campo sei novità che raccontano la sua voglia di crescere attraverso lo sport e la cura degli spazi urbani – precisa la nota online. Il calendario è fitto – recita il testo pubblicato online. Domenica i riflettori si sono accesi sui Campionati Europei di Gravel, che hanno portato in città atleti e appassionati da tutta Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Tanta visibilità e strutture ricettive al completo, con l’assessore regionale Mario Quaglieri che ha voluto e coordinato l’iniziativa insieme al sindaco Giovanni Di Pangrazio e all’assessore Pierluigi Di Stefano e ha fatto i complimenti a tutti per l’impeccabile organizzazione – Venerdì sarà la volta dell’inaugurazione dello Stadio dei Pini, mentre in settimana l’amministrazione Di Pangrazio ha dato libera alla nuova palestra a servizio della scuola Pomilio – recita il testo pubblicato online. Non solo: è stato completato il nuovo passaggio per l’ingresso sicuro ai campi di hockey e rugby, mentre è pronto il nuovo manto erboso dello stadio Dei Marsi – Cimarra, dove sono terminati i lavori: dal 12 ottobre la squadra biancoverde potrà tornare a casa – si apprende dal portale web ufficiale. Il cuore, però, batte forte su un progetto che unisce viabilità e senso estetico – riporta testualmente l’articolo online. “Giovedì 16 ottobre – annuncia la consigliera Federica Collalto, delegata alla frazione di Caruscino – verrà inaugurata la rotatoria di via XX Settembre con una scultura ispirata al rugby, realizzata dall’artista Gabriele Altobelli e donata alla città dalla Isweb Avezzano Rugby del presidente Alessandro Seritti”. Per l’amministrazione comunale è il completamento di una infrastruttura utile alla fluidità del traffico e attesa da decenni. Ma sarà anche un simbolo che ha il sapore dell’omaggio e della responsabilità civile: la società sportiva si è fatta carico dell’investimento per la scultura – dalla progettazione alla manutenzione – per regalare ad Avezzano un simbolo di appartenenza e di valori condivisi – aggiunge la nota pubblicata. L’opera, alta oltre 5 metri e realizzata in acciaio e ferro zincato, diventerà una porta d’ingresso scenografica verso la frazione di Caruscino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma della giornata verrà presto svelato perché si stanno ultimando le limature organizzative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma, di certo, c’è il messaggio che l’amministrazione Di Pangrazio vuole lanciare: Avezzano sceglie lo sport come chiave di lettura della sua identità urbana, mescolando funzionalità e bellezza, sicurezza e passione, memoria e futuro e voglia di giocare in squadra con chi ha a cuore il destino della marsica – viene evidenziato sul sito web. Federica CollantoAlessandro Seritti

