mercoledì, Ottobre 1, 2025
Attualità

Avezzano, La Commissione Ambiente approva la sperimentazione delle isole ecologiche di Comune e Tekneko riservate a ristoranti, bar e attività di somministrazione di alimenti. Saranno munite di videosorveglianza

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Parte la sperimentazione delle tre nuove isole ecologiche installate in centro città da Tekneko e Comune di Avezzano e riservate alle attività commerciali di somministrazione di alimenti.  In coincidenza con l’avvio di questa nuova fase della raccolta differenziata c’è stato un confronto in commissione per approfondire i dettagli dell’operazione e raccogliere idee e suggerimenti.  La Commissione Ambiente, convocata dal Presidente Ignazio Iucci, ha visto la partecipazione dell’assessore Maria Antonietta Dominici dei responsabili dell’azienda Tekneko che hanno ascoltato le segnalazioni e le proposte arrivate dai consiglieri.  Tra gli aspetti da migliorare, la situazione dell’isola ecologica posizionata mesi fa, quella nella zona di Piazza del Mercato-Piazza Corbi – In quell’area, infatti, si sarebbero registrati casi di persone che hanno lasciato i rifiuti nelle immediate vicinanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad ogni buon conto, hanno fatto sapere l’assessore Dominici e il Presidente Iucci, nelle aree delle isole saranno installate le videocamere di sorveglianza che saranno un ottimo deterrente e uno strumento di prevenzione al fenomeno dell’abbandono rifiuti, viste, peraltro, le conseguenze e le sanzioni previste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Commissione è arrivata dopo i sopralluoghi effettuati dagli operatori di Tekneko, nei giorni scorsi, nelle attività interessate tesi a verificare le attrezzature presenti, valutare la disponibilità di spazi interni per i contenitori e fornire indicazioni dettagliate sul nuovo sistema di conferimento – riporta testualmente l’articolo online. Le tre nuove isole ecologiche sono state installate in via Garibaldi (nei pressi del Tribunale), nel parcheggio interno dell’ex palazzo Inail e in via Mazzini (zona Largo Merolli) e servono oltre 40 attività. «Questa iniziativa è rivolta ai titolari delle attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande – spiega il Presidente della Commissione comunale Ambiente Ignazio Iucci -, ma i risultati che speriamo di ottenere riguardano tutti i cittadini di Avezzano». «Gli obiettivi che con Tekneko ci riproponiamo sono due principalmente: aumentare sempre più il livello della nostra raccolta differenziata – afferma l’assessore Antonietta Dominici -, ma soprattutto migliorare la pulizia, il decoro e l’aspetto di Avezzano, eliminando gradualmente l’uso dei carrellati per strada per avere un centro cittadino sempre più pulito, curato e accogliente».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

