Avezzano, La domenica avezzanese profuma di salute e prevenzione: Comune e Lilt insieme per sensibilizzare, visite gratuite per lui e per lei

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Una giornata con il doppio obiettivo, blu e rosa, della cura – La consigliera Stefania Antidormi: “Si rinnova anche per il 2025, il sodalizio del benessere con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio il presidente Addari per la sua opera costante e capillare sul territorio”. Non uno, ma ben due eventi sulla prevenzione oncologica e un intero pomeriggio di visite gratuite per lui e per lei – precisa la nota online. La domenica avezzanese sa di salute, cura e sensibilizzazione grazie al connubio del benessere che si è rinnovato anche quest’anno con la Lilt della Provincia dell’Aquila, capitanata dal medico chirurgo e senologo Antonio Addari – precisa il comunicato. Il Comune di Avezzano c’è, grazie all’impegno e all’organizzazione curata dalla consigliera comunale Stefania Antidormi, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità, che dichiara: “Domenica 9 novembre, daremo l’opportunità a tutti di conoscere meglio il proprio corpo, andando ad approfondire i suoi tempi, le sue fragilità e la sua condizione attuale di salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tutto in una sola giornata intensa, dedicata esclusivamente all’informazione e alla prevenzione: un ringraziamento speciale, ovviamente, è rivolto a tutti i medici e a tutti i professionisti sanitari che hanno messo e metteranno a disposizione della comunità, gratuitamente, la loro professionalità. Tradizionalmente, il mese di novembre è dedicato dalla Lilt nazionale alla sensibilizzazione di tipo “maschile”, con visite gratuite proiettate ad individuare precocemente un eventuale tumore al testicolo o alla prostata – si apprende dal portale web ufficiale. Ad Avezzano, invece, abbiamo raddoppiato, con un doppio appuntamento del benessere psico-fisico”. Si incomincerà alle ore 10, con il primo convegno nella Sala “Irti” della città, orientato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella, con il contributo eccellente del dottor Addari, presidente Lilt L’Aquila – Nel pomeriggio, invece, si potranno effettuate delle visite gratuite nell’ambulatorio Lilt di via Veneto: saranno a cura del dottor Addari e della dottoressa Maria Filice – A seguire, alle ore 11, inizierà sempre presso la Sala Irti, il secondo convegno medico formativo e informativo, dal titolo di “Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale maschile”. Sarà, in questo caso, il dottor Pierluigi Leone – volontario Lilt e, nella vita professionale, medico chirurgo e urologo – ad illustrare il tema sensibile, sfatando tabù e abbattendo barriere spesso soprattutto psicologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche in questo caso, si terranno delle visite gratuite specifiche, a partire dalle ore 15 sempre nell’ambulatorio della Lilt di Avezzano – recita il testo pubblicato online. “Ricordo che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – conclude il presidente Antonio Addari – è l’unico Ente Pubblico Italiano che, da oltre un secolo, si dedica esclusivamente e in maniera capillare alla prevenzione oncologica – viene evidenziato sul sito web. Porta avanti diverse campagne, dal Nastro rosa al Nastro blu fino ad arrivare alla Campagna della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica – si apprende dal portale web ufficiale. Quella di domenica sarà un’iniziativa importante, perché ci permetterà, ancora una volta, di dare del “tu” al paziente e di essere vicini a uomini e donne che vogliono prendersi cura di loro stessi – Arrivare prima è possibile, ma serve costanza, determinazione, coraggio e forza di volontà. Noi ci siamo, e assieme al Comune, rafforzeremo sempre di più in città il richiamo della salute”.

