giovedì, Febbraio 19, 2026
Politica

Avezzano, la Lega conferma il proprio appoggio al sindaco Di Pangrazio: “Scelta di coerenza per il territorio”

La Lega conferma il proprio appoggio al sindaco Di Pangrazio ad Avezzano. Durante una conferenza stampa tenutasi nella città marsicana, sono state ribadite le motivazioni di questa scelta. Presenti al meeting diversi esponenti del partito, tra cui Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale Lega Abruzzo, e il Sottosegretario Luigi D’Eramo.

“Abbiamo deciso di confermare e ufficializzare il nostro sostegno al sindaco Gianni Di Pangrazio. Questa è una scelta di coerenza, frutto di un lavoro svolto in sinergia con l’amministrazione comunale negli ultimi anni”, ha dichiarato D’Incecco.

La Lega ha promosso incontri e momenti di confronto con il partito locale per valutare l’operato dell’amministrazione. “L’azione portata avanti è stata efficace e ha garantito risposte ai cittadini, soprattutto grazie alla collaborazione con la Regione”, ha sottolineato D’Eramo.

Anche Daniele Ferella, Segretario provinciale Lega L’Aquila, ha evidenziato l’importanza di sostenere il sindaco Di Pangrazio per dare continuità al lavoro svolto fino ad ora. “La nostra è una scelta di coerenza”, ha ribadito Ferella.

La decisione di appoggiare il sindaco è stata presa per dare seguito al lavoro svolto con serietà negli ultimi due anni. “La coerenza ci impone di proseguire lungo la strada intrapresa, nel migliore interesse della comunità”, ha aggiunto Emanuele Imprudente, Vicepresidente della giunta regionale.

La Lega ha lavorato su progetti strategici per la città, contribuendo in maniera significativa all’azione amministrativa. “Avezzano sta cambiando e la Lega è parte attiva di questo cambiamento”, ha dichiarato Antonio Del Boccio, Capogruppo al Comune.

Il coordinatore cittadino della Lega Avezzano, Jacopo Angelini, ha sottolineato l’importanza di mantenere la coerenza all’interno del centrodestra. “La Lega è parte del centrodestra e la nostra scelta di sostenere il sindaco Di Pangrazio è frutto della nostra tradizione di partito dei territori”, ha dichiarato Angelini.

Infine, Andrea Longo, Consigliere provinciale, ha evidenziato l’ottimo lavoro svolto dagli amministratori in carica e l’importanza di continuare insieme per il bene della città. Cinzia Basilico, assessore comunale, ha illustrato le azioni messe in atto per garantire maggiore sicurezza e prevenzione per i cittadini.

