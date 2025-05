Avezzano, la leggenda della Dea Angizia torna in vita e “fa scuola” grazie al progetto del Liceo “Bellisario”, Pierleoni: “Sosteniamo i ragazzi e i linguaggi artistici contemporanei”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Fare arte, fare squadra e fare identità: domani mattina, verrà inaugurato in città il progetto del Liceo Artistico “Bellisario”, nato in collaborazione con il Centro Giuridico del cittadino e sostenuto dall’amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Installazioni e performance legate al culto della Dea Angizia, venerata dal popolo marso – recita il testo pubblicato online. Si terrà domani mattina, 24 maggio, a partire dalle ore 11, l’inaugurazione del progetto intitolato “Dea Angizia: flussi di memoria”, realizzato dal Liceo Artistico della città di Avezzano “Vincenzo Bellisario” e fortemente sostenuto dal Comune – Si tratta della manifestazione conclusiva di un lungo percorso culturale, che nasce dall’iniziativa “Rivoluzione d’iDEE”, progettata in collaborazione con il Centro giuridico del Cittadino – recita il testo pubblicato online. I linguaggi artistici contemporanei, cioè, si fondono con i luoghi della città, creando un percorso itinerante ed artistico nel cuore di Avezzano, tutto dedicato alla Dea Madre del popolo Marso – “Domani mattina – specifica l’assessore alle politiche turistiche, Alessandro Pierleoni – inaugureremo un’installazione e un’esposizione nel centro della città; l’installazione artistica è denominata “Dea Angizia – Frammenti di memoria” e sarà collocata davanti al nostro Tribunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È vitale, oggi più che mai, sposare i progetti dei nostri giovani, in un momento storico in cui il dialogo tra generazioni sembra sopito: dobbiamo sostenere le risorse locali, permettendo loro di crescere e di “parlarci”. Il racconto del territorio è fondamentale per ricucire legami, spazi e sentieri della memoria”. Per quanto riguarda l’installazione, gli allievi dell’indirizzo “Metalli e Oreficeria”, sotto la guida esperta delle docenti Stefania Ferella e Luisa Capannolo, hanno realizzato un trittico ispirato ai simboli della dea – si legge sul sito web ufficiale. L’esposizione, invece, sarà inaugurata sempre domani alle ore 12 presso i locali della Pro Loco e resterà visitabile fino al 2 giugno, Festa della Repubblica – “Il simbolo del serpente, le abilità curative della dea e la sua magia – affermano i docenti del Liceo – sono stati reinterpretati utilizzando materiali e tecniche contemporanee, con lo scopo di ricucire il legame tra il nostro passato, ricco e suggestivo, e la società di oggi”. Numerosi sono stati i linguaggi artistici utilizzati per l’evento di domani: abiti e installazioni a cura dell’indirizzo “Design della Moda” con la professoressa Emanuela Di Sanza; opere di grande formato, realizzate dagli studenti dell’indirizzo “Arti Figurative”, supervisionati dalla professoressa Daisy Bisegna e dal professor Franco Marzuolo e, infine, opere pittoriche sviluppate con le docenti Olga Ciciotti e Giovanna Zampagni – Nel corso della mattinata, inoltre, alcuni studenti – giovani artisti – saranno impegnati nella realizzazione estemporanea di un dipinto sulla pavimentazione stradale, antistante alla sede della mostra – Il fulcro del progetto è il rafforzamento del legame tra la popolazione Marsicana e il territorio e l’accrescimento del sentimento di appartenenza alla comunità locale – Infine, per creare un contatto ancora più diretto con i cittadini, gli studenti del Liceo porteranno in scena una performance itinerante: domani mattina, si caleranno nella personificazione di un flusso d’acqua del Lago Fucino, riemerso dalle pieghe della memoria e in grado di riportare con sé la Dea Angizia – La performance è in programma domani, dalle 11 alle 12, e dalle 18 alle 19, tra il Palazzo del Tribunale e la sede della Pro Loco – riporta testualmente l’articolo online. Per suggellare ancora di più questa sinergia tra tutti gli attori protagonisti, il dirigente scolastico dell’I.I.S. “Galilei-Bellisario”, Corrado Dell’Olio, ha voluto donare all’amministrazione comunale e, quindi, alla città, l’istallazione artistica “Dea Angizia – si apprende dal portale web ufficiale. Frammenti di memoria”, che sarà quindi sempre visibile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

