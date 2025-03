Avezzano, La luce della memoria: sul Salviano illuminata la stele di Pasquale Di Fabio

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un fascio di luce si è levato nel cielo di Avezzano, rompendo il buio con un simbolo potente di memoria e rinascita – Ieri sera, nella Riserva del Monte Salviano, si è svolta la solenne cerimonia di illuminazione della Stele di Pasquale Di Fabio, opera realizzata nel 1965 per onorare le vittime del terremoto del 1915. Un momento di grande intensità emotiva, carico di storia e di significato per l’intera comunità, vissuto da una folla attenta e partecipe nonostante la pioggia – Dopo un minuto di silenzio in omaggio alle vite spezzate dal sisma, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio ha acceso la luce della Stele, trasformando il monumento in un faro che veglia sulla città e sulle sue radici – Alla cerimonia ha preso parte anche il parroco Don Adriano, che ha impartito la benedizione solenne, ricordando l’importanza di custodire il passato per costruire il futuro – riporta testualmente l’articolo online. La serata è proseguita con gli interventi istituzionali e con la presenza del figlio di Pasquale Di Fabio, che ha condiviso con emozione il valore artistico e umano dell’opera paterna – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Avezzano, la Fondazione Carispaq, l’Associazione Antiquae e la Pro Loco di Avezzano, tutti uniti nella volontà di preservare e valorizzare il patrimonio culturale della città. A seguire, sotto i portici di Piazza Risorgimento, è stata inaugurata la mostra “Pasquale Di Fabio: un lungo itinerario creativo”, che ripercorre l’eredità artistica del maestro attraverso un percorso suggestivo – recita il testo pubblicato online. Lo spazio che ospita l’esposizione resterà aperto tutto l’anno come Casa dell’Arte, diventando un punto di riferimento stabile per la cultura e l’espressione artistica – si legge sul sito web ufficiale. Il Sindaco Di Pangrazio ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questa luce non è solo un segno di memoria, ma anche un messaggio di speranza e di continuità tra generazioni – aggiunge la nota pubblicata. La Stele e la Casa dell’Arte rappresentano un legame indissolubile tra passato, presente e futuro”. L’Assessore Alessandro Pierleoni ha aggiunto: “Dopo gli omaggi a Ercole e Angelini, con l’illuminazione della Stele e con la mostra antologica di Di Fabio, continuiamo a rendere omaggio agli artisti che hanno reso grande questa città. Presto ripartirà il Premio Avezzano, rilanciato dall’amministrazione dopo anni di oblio”. L’evento si è concluso con un momento di condivisione e riflessione, lasciando nei presenti la consapevolezza di aver vissuto una serata di grande valore simbolico – riporta testualmente l’articolo online. La Stele di Pasquale Di Fabio brilla ora con nuova intensità, testimoniando il ricordo e l’identità di un territorio che non dimentica, ma continua a guardare avanti con orgoglio e determinazione – si apprende dalla nota stampa. Un dato sottolineato anche dalla partecipazione significativa, anche in termini numerici, che le iniziative di questo tipo stanno registrando – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è voglia di ricostruire il filo spezzato con il passato e l’identità cittadina e di vedere, in centro città e non solo, luoghi dedicati alla bellezza e alle arti. Una strada su cui è bene insistere – si apprende dalla nota stampa.

