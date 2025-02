Avezzano, La Marsica torna a essere terra di ricerca d’eccellenza in agricoltura: il Comune pronto a rientrare nel CRUA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Presidente del Consiglio Ridolfi: “Delibera in approvazione nel prossimo consiglio – Vicenda approfondita in ogni aspetto anche grazie alla disponibilità di Imprudente e Micucci” Avezzano, 15 febbraio 2025 – La marsica presto tornerà ad essere terra di ricerca d’eccellenza in agricoltura e il comune di Avezzano sarà parte della compagine CRUA, Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo – È lo scenario che – salvo sorprese – dovrebbe trovare concretizzazione nel prossimo consiglio comunale, con la regia del presidente dell’assise Fabrizio Ridolfi – Il Comune di Avezzano si appresta, quindi, a deliberare la revoca del recesso dal CRUA, riaffermando il proprio ruolo in un centro di ricerca strategico per il settore agricolo e agroalimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un passaggio che riporta la Marsica al centro dell’innovazione scientifica applicata all’agricoltura, confermando il valore della ricerca per il rilancio e la competitività del territorio – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo voluto garantire il massimo approfondimento dell’argomento, con ben cinque riunioni di confronto a Palazzo di Città – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi – coinvolgendo l’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente e l’amministratore Rocco Micucci che sono intervenuti più volte qui in municipio per dialogare con i consiglieri e approfondire aspetti tecnici, scenari e strategie future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nostro obiettivo era mettere tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, nelle condizioni di prendere una decisione consapevole e fondata su un quadro giuridico e strategico chiaro – aggiunge testualmente l’articolo online. La scelta di mantenere il Comune di Avezzano all’interno del CRUA è importante e ancor più quella di garantire al territorio tutti i benefici di un polo di ricerca di alto livello” Il ruolo centrale del CRUA nella ricerca agricola Il CRUA, erede del Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia (CRAB), si occupa di ricerca applicata e trasferimento tecnologico nei settori agroalimentare, ambientale, biotecnologico e vitivinicolo, con particolare attenzione all’innovazione nelle tecniche di coltivazione, allevamento e trasformazione industriale dei prodotti agricoli – precisa il comunicato. Dopo un periodo di difficoltà finanziarie, il piano di risanamento avviato dalla Regione Abruzzo ha riportato l’ente in equilibrio, rendendolo nuovamente un punto di riferimento per il comparto agricolo – L’importanza della permanenza del Comune di Avezzano come socio è testimoniata dal fatto che il CRUA è il principale centro di ricerca agricola della regione e uno dei pochi a livello nazionale con un impatto diretto sulle produzioni locali ed ha aperto anche le porte alle Università per tirocini e stage – si apprende dalla nota stampa. La Regione Abruzzo ha recentemente lanciato il progetto RI.CR.E.A. (Riqualificazione del CRUA per Ecosistemi Agroalimentari), con un investimento di 6 milioni di euro per rafforzare la ricerca e l’innovazione nel settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ritorno strategico per Avezzano e la Marsica Nel 2020 il Comune di Avezzano aveva deliberato il proprio recesso dal CRUA, a causa delle difficoltà finanziarie dell’ente e dell’assenza di prospettive concrete di rilancio ma, negli anni successivi, in più circostanze il sindaco Giovanni Di Pangrazio, aveva tenuto stretti contratti con il Commissario per fornire ogni supporto nella fase più complessa – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi, grazie al piano di risanamento e al nuovo slancio garantito dai finanziamenti regionali, la situazione è mutata radicalmente – si apprende dalla nota stampa. “La presenza del Comune nel CRUA – ha aggiunto Ridolfi – permetterà di rafforzare il legame tra istituzioni locali e ricerca scientifica, garantendo ricadute positive per l’intero settore agricolo marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro impegno è quello di mantenere alta l’attenzione sulla gestione dell’ente, monitorando l’attuazione del piano di risanamento e le opportunità di sviluppo che ne deriveranno”. La delibera sarà presto sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale, ma il percorso di analisi e confronto intrapreso nelle scorse settimane ha già posto solide basi per una scelta condivisa e orientata al futuro – riporta testualmente l’articolo online.

