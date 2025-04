Avezzano, La Pietraquaria di Avezzano nel segno di Papa Francesco: tutte le manifestazioni avranno un momento di ricordo per la guida spirituale del mondo

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il rito dei Focaracci sarà celebrato nel massimo rispetto delle esequie papali e del lutto nazionale, con un tono sobrio e consono alla circostanza – si legge sul sito web ufficiale. La Banda della Guardia di Finanza cambia location: si esibirà in Cattedrale, con un programma dedicato alla Patrona della città e al Papa della speranza – viene evidenziato sul sito web. Sobrietà, memoria e rispetto per una perdita incommensurabile che, proprio nel giorno di Pasquetta – Lunedì dell’Angelo – ha colpito il mondo intero – riporta testualmente l’articolo online. La giornata di sabato 26 aprile resterà negli annali della storia dell’umanità. Il comune ha rivisto il programma degli eventi dando una forma diversa sia ai contenuti che al luogo di svolgimento di alcuni appuntamenti – precisa il comunicato. Per le esequie di Papa Francesco, la Città di Avezzano osserverà la giornata di lutto nazionale, così come disposto dal Consiglio dei Ministri, esponendo le bandiere a mezz’asta e svolgendo un minuto di silenzio alle ore 10. Tutti gli eventi di carattere prettamente ludico e sportivo sono stati annullati – aggiunge la nota pubblicata. I tradizionali focaracci devozionali in onore della Madonna di Pietraquaria verranno celebrati dagli avezzanesi in modo sobrio e consono alla circostanza – si legge sul sito web ufficiale. Resta, quindi, confermata la notte dei fuochi, nel massimo rispetto però dell’addio terreno a Papa Francesco: una figura “altissima” nella sua straordinaria umiltà, descritta da più Capi di Stato e dai media di tutto il mondo come “un Papa semplice, che ha saputo rompere gli schemi” e come un Papa “mosso da un instancabile impegno a favore dei più deboli”, “grande difensore della giustizia” e “guida coraggiosa”. L’Amministrazione di Avezzano invita tutti i cittadini a ricordare durante i fuochi di quest’anno il Papa – si legge sul sito web ufficiale. Il programma – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio del 26, alle ore 17 e 30, si darà avvio al rito dei focaracci: i fedeli si raduneranno nella “Cappellina dell’apparizione” per la preghiera iniziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poi, in processione, si dirigeranno verso il Santuario della Madonna, per la celebrazione presieduta dal rettore Don Paolo Ferrini – aggiunge la nota pubblicata. Anche le altre celebrazioni liturgiche previste al Santuario sono state confermate mentre la cena, tradizionalmente offerta dal comitato feste, è stata annullata – si apprende dal portale web ufficiale. Alle ore 18 e 45, con la benedizione di tutti i partecipanti, si terrà l’accensione della fiaccola che per il sedicesimo anno consecutivo sarà portata in giro per le vie della città per dar vita ed anima ai fuochi storici – precisa la nota online. Alle ore 20, verranno accesi il focaraccio del Santuario e le fiaccole lungo la Via Crucis da parte dell’associazione sportiva “Gruppo storico fiaccolata”, con sistemi compatibili e innovativi e nel totale rispetto della tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per domenica 27 aprile, giorno delle celebrazioni in onore di Maria Santissima di Pietraquaria patrona della Città, il rito religioso non subirà alcuna variazione, ad eccezione dei fuochi pirotecnici, che sono stati cancellati – Alle ore 6 e 30 del mattino, verrà aperto il Santuario sul Salviano: qui, si terrà la consueta celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Avezzano, Monsignor Giovanni Massaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Al termine della messa, avverrà l’ostensione della Venerata Immagine della Madonna di Pietraquaria e la successiva partenza della processione verso via Napoli, che percorrerà la strada regionale 82. La SCAV metterà a disposizione una corsa gratuita (con partenza alle ore 7 dai portici di Piazza Risorgimento) per raggiungere il Santuario e per poter così partecipare alla celebrazione delle ore 7 e 30. Nella Cattedrale dei Marsi, invece, la celebrazione eucaristica si svolgerà alle ore 8 e 30 del mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle ore 9, partirà anche la seconda processione dalla Cattedrale verso Via Napoli: qui, le due processioni si incontreranno alle ore 9 e 45. Alle 10, la processione riunita di autorità e fedeli si dirigerà verso la Cattedrale, percorrendo via Napoli, via Roma, via Corradini e via Marconi – La Venerata Immagine della Madonna di Pietraquaria resterà in Cattedrale per la venerazione fino al prossimo 30 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cambia location, invece, il prestigioso concerto della Banda della Guardia di Finanza, in agenda per il pomeriggio del 27 aprile ad Avezzano: l’esibizione musicale dei finanzieri-musicisti si terrà all’interno della Cattedrale dei Marsi, con un programma di brani scelti ad hoc. Grazie al linguaggio della musica, verrà onorata non solo la figura della Madonna di Pietraquaria ma anche la vita grandiosa del Papa degli ultimi, che ha saputo disegnare nuove finestre nella Chiesa cattolica e nuovi orizzonti di speranza – Il concerto inizierà alle ore 18 e 15, con ingresso gratuito –

