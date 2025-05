Avezzano, La raccolta differenziata a portata di mano con la nuova APP del cittadino

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Comune di Avezzano insieme a Tekneko lancia la nuova “App del cittadino”, uno strumento innovativo che semplifica e rende più efficiente la gestione della raccolta differenziata per tutti i cittadini – precisa il comunicato. A partire dal 16 maggio, gli utenti di Avezzano potranno accedere a numerosi servizi direttamente dal proprio smartphone o tablet, rendendo la differenziata più facile e accessibile – si apprende dalla nota stampa. La nuova applicazione offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui: Richiesta di ritiro ingombranti e RAEEVisone dell’ecocalendario della zona di riferimentoIndicazioni del centro di raccolta comunale e delle isole mobiliSegnalazioni di disservizi e rifiuti abbandonatiConsultazione della guida al conferimentoScansione del codice a barre dei prodotti per verificare il corretto contenitore di smaltimento L’App si può scaricare gratuitamente da Google Play e App Store o semplicemente inquadrando il QR code presente sul materiale informativo diffuso sui canali social di Tekneko e del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. per controllare la tua zona di riferimento clicca qui LOCANDINA APP

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/