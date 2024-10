Avezzano, La sede di Giurisprudenza dell’Università di Teramo torna nel centro di Avezzano: incontro in Municipio tra studenti, sindaco Di Pangrazio, assessore Cosimati

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Soddisfazione del vicepresidente della Provincia, Alfonsi – precisa il comunicato. Si è svolto ieri in Municipio l’incontro tra gli studenti della sede distaccata di Giurisprudenza dell’Università di Teramo ad Avezzano, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio e l’Assessore all’Università Iride Cosimati per confrontarsi sull’imminente ritorno ufficiale della sede universitaria in centro città, previsto tra pochi giorni – precisa la nota online. Gli studenti, accompagnati dai loro rappresentanti, hanno espresso profonda gratitudine per l’impegno delle istituzioni, riconoscendo il valore del lavoro svolto per garantire loro una sede più accessibile e in una posizione centrale – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco Di Pangrazio ha accolto gli studenti sottolineando quanto questa ricollocazione sia un’opportunità per la comunità avezzanese – si apprende dalla nota stampa. “Avezzano accoglie con entusiasmo il ritorno della Facoltà di Giurisprudenza nel cuore della città. Gli studenti rappresentano una risorsa preziosa, e questo passo dimostra la nostra volontà di costruire una città che supporta la formazione e la cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Anche in questo caso ciò che avevamo programmato, lo abbiamo fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sapete che ho a cuore un progetto ancora più ambizioso ovvero di riportarla in pieno centro in via Corradini”, ha affermato Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. L’Assessore Iride Cosimati ha manifestato soddisfazione per questo importante risultato, ribadendo quanto il progetto fosse centrale nel programma amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. “La ricollocazione della sede di Giurisprudenza era un punto qualificante del nostro mandato, e aver realizzato questo obiettivo testimonia l’impegno concreto della nostra amministrazione per valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità agli studenti – ha dichiarato Cosimati – Abbiamo collaborato con la Provincia e l’Istituto Galilei per offrire agli studenti una sede adeguata, che possa rendere più facile e gratificante il loro percorso formativo”. Il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, ha poi sottolineato l’importanza della cooperazione tra enti in questo tipo di progetti strategici – precisa il comunicato. “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra tra Provincia, Comune e Dirigenza scolastica – viene evidenziato sul sito web. – ha commentato Alfonsi – Riportare gli studenti in centro città risponde a una visione che mira a rafforzare l’attrattività culturale e formativa del nostro territorio, dimostrando l’impegno della Provincia per il futuro dei giovani”. L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, con gli studenti che hanno espresso il loro apprezzamento per il sostegno e l’ascolto ricevuti dalle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. “Esprimiamo la nostra sincera gratitudine per l’impegno delle istituzioni locali, con cui abbiamo avuto occasione di confrontarci e collaborare – si apprende dalla nota stampa. – ha detto Pierfrancesco Maceroni, rappresentante degli Studenti della Facoltà di Giurisprudenza – Siamo riconoscenti al Comune di Avezzano, alla Provincia dell’Aquila e al Dirigente del Istituto di Istruzione Superiore Galileo Galilei Corrado Dell’Olio per il loro ruolo determinante nel garantire il ritorno della nostra sede in una posizione centrale della città, scelta che da anni attendevamo e che rappresenta un importante passo verso una maggiore integrazione nella comunità cittadina”. La città di Avezzano attende ora con entusiasmo il loro ritorno ufficiale, che avverrà tra poche settimane, confermando il proprio ruolo come città accogliente e aperta alla cultura e alla formazione –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/