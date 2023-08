Avezzano, La “Vivenza” sarà ancora più bella: i ragazzi giocheranno in nuove aree verdi e sportive con un campo da pallavolo e un innovativo percorso ginnico

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Approvato dalla Giunta di Avezzano il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di riqualificazione dell’area esterna del complesso della scuola secondaria di primo grado – recita il testo pubblicato online. Il cantiere finanziato con fondi Fesr. Partiranno in autunno i lavori di riqualificazione e sistemazione di tutto il perimetro esterno dell’Istituto scolastico “A. Vivenza” di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale di Avezzano ha infatti ottenuto importanti risorse Fesr, ovvero afferenti al Fondo europeo di sviluppo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ne dà conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Emilio Cipollone, dopo l’approvazione, in Giunta, del relativo schema di delibera – si apprende dal portale web ufficiale. “Il Ministero dell’Istruzione, – dichiara – ha messo a disposizione delle amministrazioni locali cospicue risorse per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza di palestre, aree gioco, impianti sportivi adibiti ad uso didattico e mense – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra amministrazione è stata veloce, attiva e ricettiva, rispondendo subito all’avviso pubblico e candidando il progetto per la riqualificazione e sistemazione delle aree esterne della scuola secondaria di primo grado – riporta testualmente l’articolo online. Aree che, secondo i piani di questa amministrazione, avevano bisogno di essere potenziate e sfruttate al massimo sia per lo sport, implementando le attrezzature, sia per attività connesse alla didattica all’aperto – recita il testo pubblicato online. Alla fine, siamo riusciti ad intercettare un finanziamento di 350.000,00 euro, importo massimo concedibile dallo stesso Ministero”. Sulla base del cronoprogramma già stabilito, si procederà all’aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 15 settembre: un’operazione di restyling che andrà a concludersi, secondo la tabella di marcia, entro il 30 aprile del prossimo anno, a primavera – si legge sul sito web ufficiale. I lavori andranno a rifunzionalizzare tutta l’area esterna, la quale, attualmente, risulta solo in parte attrezzata – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto prevede, difatti, la riqualificazione del campo da basket già presente con una nuovissima pavimentazione e la realizzazione ex novo di un campo regolamentare da pallavolo – “Con questo intervento, – commenta il vicesindaco Domenico Di Berardino, con delega all’istruzione – portiamo definitivamente a compimento la visione ambiziosa di una scuola che è stata già nel passato, grazie alla prima amministrazione Di Pangrazio, oggetto di lavori per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza – Un plauso va senza dubbio rivolto agli uffici, che hanno operato anche in questa occasione egregiamente, con il coordinamento del dirigente del Settore Lavori pubblici, l’architetto Antonio Ferretti – precisa il comunicato. Un gioiello tra i gioielli nel patrimonio delle strutture scolastiche della città, tra le più sicure nella geografia nazionale – La Vivenza, rientra così di diritto nella rosa delle scuole più belle ed efficienti d’Italia”. Verrà, infine, concretizzato anche un percorso ginnico all’aperto, con pavimentazione in gomma colata e attrezzature sportive, che collegherà la Vivenza alla vicina scuola primaria “Pomilio”.

