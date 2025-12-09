Avezzano, L’abbraccio che accende l’albero: Avezzano dà il via alle feste con la forza della sua gente

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Migliaia di persone in Piazza Risorgimento – Conto alla rovescia del sindaco Di Pangrazio con le associazioni di volontariato e dello sport “30, 29, 28…” L’istantanea della serata, nel capoluogo marsicano che vive la tradizionale festa dell’Immacolata, parte col conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci sono i volontari in divisa, quelli che arrivano per primi quando c’è bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci sono i bambini della scuola calcio con le giacche grandi, i ragazzi del rugby, le majorettes, i maestri di tennis, i volti del nuoto, dell’hockey, delle arti marziali, dell’atletica, delle tante discipline presenti in città. E poi ancora gli appassionati delle quattro ruote (in particolare quelle storiche) che qui ad Avezzano, muovono eventi motoristici imponenti, insieme agli uomini e alle donne che, ogni giorno, salvano vite o aiutano persone con particolari fragilità. Impossibile fotografarli tutti, impossibile citarli uno per uno: oltre ottanta realtà associative circondate da migliaia di persone in festa, una città intera che si riconosce e si abbraccia – si apprende dal portale web ufficiale. Ma in Piazza Risorgimento, già dalla mattina, l’aria è diversa – Tra le 11 e le 12:30, il Teatro Tenda si riempie di risate grazie al Gioco Libero dell’Area Giochi – Poi, nel pomeriggio, l’incanto raddoppia: alle 15:30 apre La Casa di Babbo Natale, dove i bambini scrivono lettere, scattano foto e si tuffano nella magia – si legge sul sito web ufficiale. Poi, al Teatro Tenda, esplode la travolgente energia di Elfi Dance, mentre alle 16:30 le ASD Marsica Majorettes e Twirl, guidate dal M° Genny Balletto, colorano la piazza con evoluzioni perfette – si apprende dalla nota stampa. Intanto, su Piazza Risorgimento, si radunano loro: i protagonisti invisibili di ogni giorno – L’amministrazione comunale, per l’accensione dell’albero dell’8 dicembre, ha scelto un format nuovo, molto più vicino allo spirito autentico del Natale: non un grande nome sul palco, non un testimonial famoso, il classico calciatore o l’attore, ma tanta, tantissima vita vera – viene evidenziato sul sito web. Le scale che portano alla fontana e al nuovo albero brillano di divise, sciarpe sportive, sorrisi larghi – precisa il comunicato. La cattedrale dei Marsi, illuminata in modo suggestivo, fa da sfondo a una scena suggestiva – si apprende dal portale web ufficiale. Alle 17, la musica si infila tra la folla con lo Zampogne Street Show, portando in piazza quel profumo antico di Abruzzo che precede le feste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle 17:30 si inaugurano i Mercatini di Natale e la pista di pattinaggio, mentre l’atmosfera cresce – recita la nota online sul portale web ufficiale. E quando arrivano le 18, la festa ha qualcosa in più degli anni passati – aggiunge la nota pubblicata. L’accensione dell’albero e delle luminarie non è un gesto rituale: è un movimento collettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, coinvolto dai selfie dei ragazzi e da decine di abbraccisottolinea: “Avezzano è guida della Marsica anche nello spirito del Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi abbiamo voluto mettere al centro dell’evento chi ogni giorno costruisce qualcosa per tutti: i volontari, il mondo dello sport, la nostra splendida comunità.” A rendere perfetto il momento, la voce di Michela Olivieri, che accompagna l’accensione trasformandola in un istante sospeso, quasi cinematografico – Una voce capace di avvolgere, scaldare, illuminare quanto le luci dell’albero appena acceso – recita il testo pubblicato online. Quattro ore fitte di emozioni, musica, incontri, applausi. Una piazza che sembra un grande salotto condiviso – riporta testualmente l’articolo online. E un messaggio che vale più di mille slogan: non serve essere famosi per essere preziosi. Insieme ad un altro, forse meno natalizio: se devi accendere qualcosa, accendila insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È questo che porta a casa chi è stato in piazza oggi – precisa il comunicato. La stessa piazza che ospiterà più di 80 eventi nelle prossime settimane –

