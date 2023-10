Avezzano, L’Agir approva il piano di gestione dei rifiuti elaborato dal Comune di Avezzano. Ora l’Agenzia procederà col bando per l’affidamento del servizio

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Approvato dall’Agir, l’Agenzia Regionale Integrata per la gestione dei Rifiuti, il nuovo piano di gestione del servizio elaborato dal Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Una notizia assolutamente positiva e che permetterà, quindi, all’Amministrazione comunale di procedere con slancio rinnovato alla già positiva conduzione della raccolta differenziata dei rifiuti in città. Grazie al via libera dell’Agir, e alla definitiva approvazione del piano da parte della giunta comunale, che segue le direttive di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), ora la stessa Agenzia, già nelle prossime settimane, darà inizio alla fase che porterà alla pubblicazione del bando per affidare il servizio e che definirà la gestione nei prossimi anni in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Come noto, infatti, la nuova normativa regionale attribuisce proprio all’Agir il compito di elaborare, pubblicare e gestire bandi e gara d’appalto per la gestione dei rifiuti in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo dell’Amministrazione Di Pangrazio, che ispira il nuovo piano, e quindi il bando che ne conseguirà, è quello di dare un nuovo slancio e un nuovo ritmo al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, nonché alla pulizia della città e alla gestione dei centri di raccolta e riuso del Comune di Avezzano – “La nostra città peraltro, come noto, è già da tempo in testa alle classifiche abruzzesi per percentuale di raccolta differenziata raggiunta”. Soddisfatta l’assessore al ramo, Maria Antonietta Dominici, che si sofferma sull’importanza e sull’impatto strategico del nuovo Piano avallato anche dal direttore dell’Agir, Luca Zaccagnini. «Un passo atteso, che abbiamo studiato nei minimi dettagli – afferma –. Con il semaforo verde dell’Agir, ora avanti con la gara d’appalto, che si prevede possa essere aggiudicata già entro i primi mesi del nuovo anno». Il nuovo bando di gara, da 6 milioni e 540 mila euro circa all’anno per sette anni, ha come obiettivi prioritari: L’aumento degli attuali livelli di raccolta differenziata (puntando al raggiungimento della percentuale dell’80%);Maggiore e migliore efficienza sia del sistema di raccolta dei rifiuti, sia dei servizi di pulizia – L’Amministrazione, col nuovo servizio, vuole infatti incentivare il compostaggio domestico e, così, ridurre cassonetti e mastelli attraverso l’aumento di isole ecologiche intelligenti e di raccolta differenziata con isole condominiali. Al servizio ordinario si affiancherà il già attivo controllo sul territorio per far emergere le utenze sommerse e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. «Il nostro principio guida, messo nero su bianco anche sul capitolato appena approvato, sarà quello della responsabilità condivisa, che significa continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio – dice ancora l’assessore -. Infine, – conclude la Dominici – ringrazio gli uffici tecnici del V Settore che hanno lavorato sodo per raggiungere l’obiettivo e l’ex assessore Maria Teresa Colizza per il grande e importante lavoro svolto».

