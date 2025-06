Avezzano, L’Alba dei Marsi conquista tutti: identità, natura e passione in corsa

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’edizione 2025 fa il pieno di adesioni dopo aver incassato il riconoscimento istituzionale del comune di Avezzano L’edizione 2025 de L’Alba dei Marsi, la prima dopo la istituzionalizzazione dell’evento da parte del comune di Avezzano, si è confermata come una manifestazione di grande rilievo, in grado di valorizzare le potenzialità sportive, culturali e turistiche del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Organizzata da ASD Usa Sporting Club Avezzano, la competizione dell’8 giugno ha visto lo svolgersi di una gara di trail articolata su due distanze – 12 km e 21 km. Oltre 300 iscritti hanno preso parte agli eventi principali: atleti provenienti non solo dalla provincia de L’Aquila, ma anche da fuori regione, insieme a moltissimi bambini impegnati nelle gare a loro dedicate e numerose persone che hanno partecipato all’Archeotrekking, organizzato in contorno all’evento principale dalla 42GradiNord. Questi numeri hanno ulteriormente arricchito il prestigio e l’attrattività della manifestazione che unisce sport, storia e identità nel magnifico scenario di Alba Fucens, con partenza da Antrosano di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Un elemento distintivo di quest’edizione è stata la forte collaborazione istituzionale e associativa – Sul percorso e ai ristori hanno preso parte circa 50 operatori provenienti da realtà locali di spicco, tra cui lo Sci Club Capistrello, Skimuniti e la Pro Loco Alba Fucens, che hanno collaborato attivamente per garantire il buon svolgimento dell’evento – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di sponsor e collaborazioni fondamentali, fra cui la Fondazione Carispaq e numerose realtà imprenditoriali del territorio e oltre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Già presenti le due competizioni nel circuito Corrimaster Abruzzo e nel Campionato Regionale Fidal, per il primo anno il trail lungo ha ottenuto l’inserimento nei circuiti ITRA e UTMB Index. Significativo, il patrocinio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province de L’Aquila e Teramo – recita il testo pubblicato online. “Il successo della manifestazione – sottolinea Alessandro Felli componente del team di organizzatori – si estende ben oltre la competizione: ha generato significativi effetti positivi in termini di promozione turistica, attirando l’attenzione su un territorio dalle imbattibili bellezze naturali e storiche – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, l’iniziativa ha rappresentato un’opportunità di networking e di rafforzamento delle sinergie tra attori pubblici e privati – precisa il comunicato. Tale collaborazione ha consentito di mettere a frutto le competenze e le risorse di tutti i partecipanti, creando nuove opportunità di sviluppo e valorizzando gli aspetti sociali, ambientali e culturali della nostra area”. Il culmine della giornata è stato segnato da un accogliente pasta party offerto dalla società organizzatrice, momento conviviale che ha saputo ristorare gli atleti e i loro numerosi accompagnatori, simbolo concreto dello spirito di aggregazione e condivisione che da sempre caratterizza L’Alba dei Marsi – Con questa edizione, il Comune di Avezzano conferma ancora una volta il proprio impegno nel promuovere eventi di alto livello, capaci di rafforzare l’identità territoriale e di creare un ponte sempre più solido tra le istituzioni e la comunità. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni, ai volontari, agli sponsor e ai numerosi cittadini che hanno reso possibile il successo di questa straordinaria manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Per tutti, appuntamento alla prossima edizione!

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/