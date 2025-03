Avezzano, L’Amministrazione comunale di Avezzano approva il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Matteotti: sarà un’area verde, servita ed elegante a misura di famiglie

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Non sarà più una sorta di sala d’attesa all’aperto davanti alla stazione ferroviaria, avulsa dal resto del centro città: Piazza Matteotti si appresta a cambiare completamente volto e, soprattutto, ad essere restituita al suo antico ruolo di centro nevralgico della comunità avezzanese, elegante, attrezzata e a misura di famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale di Avezzano, infatti, ha approvato definitivamente il progetto esecutivo per la totale riqualificazione di Piazza Matteotti, i cui lavori, per un importo di poco superiore ai 2milioni di euro saranno appaltati e poi avviati entro poche settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto ambizioso che corre su tre direttrici principali: il recupero urbano sostenibile, la valorizzazione dell’area verde e la riconnessione della piazza con Corso della Libertà, del quale, in effetti, rappresenta come una testa urbana dell’area, che negli anni si era disconnessa dal suo tronco – recita il testo pubblicato online. Il progetto approvato, invece, riconnetterà, stilisticamente e come fruibilità ai cittadini, questi due pezzi dello stesso mosaico – riporta testualmente l’articolo online. L’intervento si compone di tre fasi principali: Realizzazione di un parcheggio con l’inserimento di una mini rotatoria;Riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti;Valorizzazione di Via Monte Velino – recita il testo pubblicato online. Sarà quindi realizzata un’area di parcheggio pubblico a raso, antistante la Stazione ferroviaria, per una capienza massima di circa 220 posti auto, 2 posti autobus, 10 posti motociclette, una rastrelliera per le biciclette, impianti di pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque piovane – si apprende dalla nota stampa. La riorganizzazione dell’area consentirà di triplicare la disponibilità di posti per la sosta e l’accesso avverrà rispettivamente da Via Monte Velino e da Via Montello – recita il testo pubblicato online. In corrispondenza dell’ingresso su Via Monte Velino per ragioni di sicurezza e di miglioramento della viabilità, verrà realizzata una mini-rotatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Una soluzione che permetterà una migliore fluidità del traffico con sensibile diminuzione del rischio incidenti e una consistente riduzione del rumore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’integrazione di verde pubblico avverrà mediante la piantumazione di nuove essenze autoctone che consentiranno di mascherare le automobili, mantenere il microclima (filtraggio delle sostanze gassose emesse dei veicoli), creare un movimento nella zona, attenuare le temperature estive e come barriere cromatiche e architettoniche – si apprende dalla nota stampa. Nuovi alberi verranno piantati alle estremità delle 3 isole centrali a doppia spina di pesce – L’intervento si concluderà con la realizzazione degli impianti della pubblica illuminazione e per lo smaltimento delle acque piovane – si apprende dalla nota stampa. Gli spazi di sosta avranno dimensioni standard nonché maggiorate per i posti auto destinati a persone con ridotte capacità motorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La pavimentazione verrà realizzata mediante asfalto drenante – si apprende dalla nota stampa. In corrispondenza delle 3 isole centrali con i parcheggi a doppia spina, verrà utilizzata una pavimentazione autobloccante e drenante – si apprende dalla nota stampa. Tutti gli stalli e la viabilità verranno supportati da segnaletica verticale ed orizzontale al fine di evitare possibili pericoli per l’utenza del parcheggio – riporta testualmente l’articolo online. Verranno realizzati 5 stalli per disabili – aggiunge la nota pubblicata. La riqualificazione di Piazza Matteotti ad Avezzano punta a valorizzare questo importante luogo della città, renderlo maggiormente fruibile ai cittadini e a contribuire al rilancio turistico di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Il progetto di riqualificazione prevede una serie di interventi strutturali ed estetici: Rifacimento della pavimentazione: utilizzo di materiali di qualità, per garantire durata e armonia estetica – si apprende dal portale web ufficiale. Nuovi arredi urbani: installazione di panchine, cestini, fioriere e altre strutture per migliorare la fruibilità e il comfort della piazza – Illuminazione pubblica: implementazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, efficiente dal punto di vista energetico e capace di valorizzare gli elementi architettonici della piazza – Spazi verdi: miglioramento delle aree verdi con integrazione di alberi, aiuole e spazi fioriti, per migliorare l’ambiente e offrire zone di relax.Area giochi: creazione di un’area giochi per bambini, per rendere la piazza un luogo di incontro per famiglie – I benefici attesi dalla riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti sono molteplici: Miglioramento della qualità della vita: uno spazio pubblico più bello e funzionale contribuisce a migliorare la vita quotidiana dei cittadini.Sostenibilità ambientale: l’uso di materiali ecocompatibili e l’incremento delle aree verdi contribuiranno a rendere la piazza più sostenibile dal punto di vista ambientale – Coesione sociale: spazi pubblici ben progettati favoriscono l’incontro e la socializzazione, rafforzando il senso di comunità. La riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti ad Avezzano rappresenta la rigenerazione un’area attualmente snaturata, rendendola un punto di incontro e socializzazione per i cittadini e per coloro che arrivano in città per studio, lavoro o per turismo e nel tempo libero – riporta testualmente l’articolo online. Strettamente connesso a questo intervento c’è il rialzamento di un tratto di carreggiata di Via Monte Velino, in corrispondenza di Piazza Matteotti, pensato per migliorare la sicurezza stradale, favorire la mobilità sostenibile e valorizzare lo spazio urbano circostante – Questo intervento si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione della piazza, mirato a rendere l’area più fruibile e sicura per pedoni e ciclisti – aggiunge la nota pubblicata. Intervento, inoltre, che costituisce il punto di unione fra la futura pedonalizzazione di Corso della Libertà e l’attuale riqualificazione di Piazza Matteotti – Gli obiettivi principali del rialzamento della carreggiata sono: Sicurezza stradale: Ridurre la velocità dei veicoli in un’area ad alta frequentazione pedonale, minimizzando il rischio di incidenti.Mobilità sostenibile: Promuovere l’uso di modalità di trasporto ecologiche, come la bicicletta e la camminata, creando un ambiente più sicuro e accogliente per i pedoni.Valorizzazione urbana: Migliorare l’estetica e la funzionalità della zona, integrando il nuovo tratto rialzato nel contesto della piazza riqualificata – viene evidenziato sul sito web. Saranno installati nuovi elementi di arredo urbano, come panchine, cestini e fioriere, per rendere la zona più accogliente e funzionale – si apprende dalla nota stampa. Un intervento complessivo, funzionale, estetico e di sicurezza che, quindi, da subito restituirà uno degli angoli caratteristici di Avezzano a tutti i cittadini e, in un secondo tempo, con la pedonalizzazione di Corso della Libertà, realizzerà quel salotto cittadino all’aperto, spazio naturale per le famiglie, dove trascorrere nella bellezza e in sicurezza il tempo libero – riporta testualmente l’articolo online.

