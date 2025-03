Avezzano, L’Amministrazione comunale di Avezzano avvia l’iter del progetto “Giovani In Forma” per favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita sociale e culturale della città

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di Avezzano rivolta ai giovani e questa volta tesa a favorire la loro presenza e partecipazione attiva nella vita sociale e culturale della città. Il progetto è denominato “Giovani In Forma” che il Comune di Avezzano ha presentato, intercettando un finanziamento quasi per intero, di poco meno di 24mila euro – riporta testualmente l’articolo online. «Si tratta di una nuova iniziativa della nostra Amministrazione – spiega il Vicensindaco Domenico Di Berardino che ha la delega al sociale – per far sì che i nostri ragazzi si sentano sempre più al centro e protagonisti della vita della loro città, in primi di quella sociale e culturale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto, peraltro, si occupa direttamente della loro vita visto che, tra le iniziative programmate, c’è anche una sorta di aiuto e guida nelle scelte relativa alla loro istruzione e formazione che avranno un peso specifico molto importante per il loro futuro – riporta testualmente l’articolo online. Insomma, con “Giovani In Forma” abbiamo voluto far sentire i ragazzi al centro degli interessi della città e – conclude Di Berardino -, al contempo, trasmettergli la vicinanza nelle scelte che conteranno nella loro vita – “Giovani In Forma” si prefigge, infatti, diversi obiettivi come limitare i rischi di marginalità sociale e la dispersione scolastica; promuovere l’inclusione sociale riducendo il fenomeno della povertà educativa; sostenere la cittadinanza attiva per facilitare il protagonismo dei giovani – precisa il comunicato. I risultati più attesi, tutti molto ambiziosi, dalla realizzazione pratica dell’iniziativa sono l’ampliamento dell’offerta culturale e partecipazione attiva alla vita della comunità; il supporto alla scelta del percorso scolastico e universitario e la connessione del Punto Informa Giovani al mondo del lavoro, con le aziende del territorio e non. Per mettere in pratica “Giovani In Forma”, attraverso il partenariato con un ente del terzo settore specializzato e con comprovata esperienza, che sarà individuato tramite un apposito avviso, l’Amministrazione prevede il funzionamento di un “Punto Informa Giovani”, appunto, rivolto agli adolescenti e ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto, quindi, si propone di trasmettere e costruire conoscenze operative e cognitive attraverso il “fare” ai giovani che avranno accesso ad uno spazio relazionale a loro dedicato, in grado di fornire informazioni e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della città. Il personale che sarà coinvolto, tutti esperti nei vari settori di azione, si occuperà di orientare giovani e giovanissimi nella scelta dei percorsi di studio, formazione, volontariato e lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online.

