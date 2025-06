Avezzano, L’Amministrazione comunale di Avezzano, d’intesa con l’Università di Teramo, l’Adsu e la rappresentanza degli studenti avvia la nascita della Carta Universitaria Avezzanese

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Si tratta di una card con la quale gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza della sede di Avezzano dell’UniTe, e agli altri corsi di laurea che UniTe vorrà attivare, potranno usufruire di sconti dedicati – precisa la nota online. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dall’assessore all’università del Comune di Avezzano, Iride Cosimati, d’intesa con l’associazione studentesca “Universitari in Movimento”, della quale è presidente Pierfrancesco Maceroni – precisa la nota online. A tal proposito, quindi, il Comune di Avezzano ha pubblicato l’avviso per raccogliere le adesioni delle attività che vorranno far parte del circuito della Carta Universitaria Avezzanese – L’avviso è rivolto, in particolar modo, alle attività di ristorazione, supermercati, negozi di vendita al dettaglio, copisterie, librerie, strutture ricettive (B&B), studi medici, luoghi di cultura (cinema, teatro, mostre e musei), strutture sportive (palestre, piscine, campi di padel, etc) ed ulteriori attività che intendano aderire presenti sul territorio comunale, incluse le frazioni – aggiunge la nota pubblicata. La scontistica per gli studenti partirà da un minimo del 10% e saranno i titolari e gestori delle attività a fissare, partendo da quel tetto minimo, l’entità e le modalità per praticare gli sconti – precisa la nota online. La raccolta di adesioni, quindi, servirà a formare un elenco che sarà inserito all’interno della Carta Universitaria Avezzanese e conterrà i seguenti dati: nominativo del gestore (denominazione/ragione sociale), tipologia di attività, luogo in cui sono ubicati gli esercizi e le strutture, gli sconti e le agevolazioni promozionali dichiarati dal gestore in sede di domanda – viene evidenziato sul sito web. L’istanza relativa alla manifestazione d’interesse potrà essere inoltrata al Comune di Avezzano entro il 20 luglio prossimo, secondo il Modulo di Adesione, che è allegato all’avviso, tramite PEC all’indirizzo: comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq@postecert.it. La presentazione delle istanze è da considerarsi aperta, il termine per presentare le domande, infatti, non è perentorio, pertanto l’elenco potrà subire aggiornamenti, a seguito di nuove manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del 20 luglio 2025, che saranno tempestivamente inserite nella Carta Universitaria – Oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Carta Universitaria Avezzanese per studenti dell’Università degli Studi di Teramo – sede di Avezzano – Comune di Avezzano, III Settore, Ufficio Rapporti con l’Università”. Alla richiesta dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società partecipante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutte le informazioni potranno essere chieste rivolgendosi al settore scuola e affari sociali del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Una iniziativa, quindi, finalizzata a rendere sempre più attrattivo per i giovani, e per le proprie famiglie, il polo universitario di Avezzano, creando anche una rete di servizi, attività e strutture alle quali accedere con maggiore facilità ed economicità.

