Avezzano, L’Assessore all’ambiente Antonietta Dominici parteciperà oggi alla consegna di cinque alberi per la pineta della città da parte del Movimento Cinquestelle

L’assessore all’ambiente del Comune di Avezzano, Antonetta Dominici, parteciperà oggi, sabato 25 novembre, alla consegna di cinque alberi per la pineta di Avezzano, da parte del Movimento Cinquestelle, nell’area adiacente la piscina – si legge sul sito web ufficiale. La manifestazione si svolgerà in due fasi con la preparazione degli alloggiamenti per gli alberi e la loro successiva piantumazione e messa a dimora – viene evidenziato sul sito web. «Ho accolto con favore la proposta che mi è stata sottoposta – dichiara l’assessore Dominici – perché, quando la politica è collaborazione concerta produce solo cose positive – In questo caso un contributo all’arricchimento del patrimonio verde della città, soprattutto nella nostra pineta a nord di Avezzano, rappresenta un atto di sensibilità e di partecipazione verso la città – conclude la Dominici – al quale abbiamo ritenuto giusto ed opportuno aderire»

