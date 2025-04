Avezzano, Lavori al terminal autobus ancora bloccati. TUA aveva assicurato di terminarli entro novembre. Comune suona la sveglia a TUA: scatta la terza diffida

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano – I lavori di rifacimento del terminal autobus di Piazzale Kennedy restano al palo, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’amministrazione comunale – La TUA S.p.A., società del trasporto pubblico responsabile dell’intervento, aveva assicurato la conclusione dell’opera entro novembre, ma il cantiere è ancora sostanzialmente fermo – recita il testo pubblicato online. Di fronte a questo ulteriore ritardo, il Comune ha inviato una ulteriore diffida formale, chiedendo l’immediata ripresa delle opere previste dalla convenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La convenzione con il comune era del 2021 e Tua aveva comunicato l’inizio lavori nel 2023, ben sei mesi dopo il rilascio del Permesso di costruire – “Sono trascorsi quasi tre anni dalla stipula dell’accordo – riporta testualmente l’articolo online. Dopo un timido avvio lo scorso ottobre, ci ritroviamo ancora una volta a constatare che i lavori veri e propri non sono mai decollati e sono ben lontani dall’essere ultimati – aggiunge la nota pubblicata. Questa situazione sta creando forti disagi ai cittadini e alla mobilità urbana, con un’area che doveva essere riqualificata e invece rimane nel caos. Il Comune ha fatto la sua parte, ora tocca alla TUA rispettare gli impegni presi”, dichiara l’assessore all’Urbanistica Filomeno Babbo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale evidenzia come il protrarsi di questa situazione stia causando notevoli difficoltà ai numerosi utenti del trasporto pubblico e abbia costretto il Comune a rivedere l’intera viabilità della zona – si apprende dal portale web ufficiale. Un paradosso, considerando che il presidente della TUA, Gabriele De Angelis, è proprio di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Fino ad ora, l’ente ha cercato con riunioni e telefonate di sollecitare, nel rispetto della leale collaborazione tra istituzioni ma il rischio è che i tempi già lunghi continuino a slittare – Il Comune aveva già inviato due diffide alla società di trasporto regionale, sollecitando il rispetto del cronoprogramma – si legge sul sito web ufficiale. Ora, con il nuovo richiamo ufficiale, l’amministrazione avverte che, in assenza di riscontri concreti e immediati, sarà costretta ad prendere ogni più opportuna decisione per tutelare l’interesse del comune e della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. “Non possiamo più tollerare questa inerzia – si legge sul sito web ufficiale. I cittadini meritano risposte e soprattutto fatti concreti – precisa il comunicato. Se non vedremo un cambio di passo immediato, adotteremo tutte le misure necessarie per sbloccare la situazione”, conclude Babbo –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/