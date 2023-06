Avezzano, Lavori fibra ottica, partono oggi i ripristini del manto stradale, Cipollone: “Le aziende faranno ripristini a regola d’arte per 20 km totali”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Partono oggi i lavori di risistemazione del manto stradale interessato dagli scavi per la fibra ottica – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di 20 km di ripristini che le aziende, che hanno posizionato la fibra iper-veloce, dovranno far effettuare “a regola d’arte” con fresatura e tappetino – riporta testualmente l’articolo online. Molte sono infatti le strade della città interessate dagli scavi per la posa di infrastrutture interrate per le telecomunicazioni in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) ed è necessaria una asfaltatura che elimini i segni delle opere non solo per garantire una coerenza estetica ma anche, in alcuni casi, per la stessa sicurezza dei pedoni – precisa la nota online. Il comune, per questo, ha previsto anche interventi migliorativi rispetto a quelli contemplati dal “Decreto Scavi”. “I ripristini così come previsto nell’autorizzazione sottoscritta con le aziende di telecomunicazione, infatti – spiega l’assessore Emilio Cipollone- arriveranno ad un metro lungo le strade e a 9 mq intorno ai pozzetti mentre, negli attraversamenti stradali, previa fresatura, le ditte dovranno realizzare un tappetino di 3 metri per tutta la lunghezza dello scavo – recita il testo pubblicato online. La città di Avezzano è interessata da un significativo piano di cablaggio che sta portano la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci. Grazie a questo piano, Avezzano sarà dotata di una rete più performante a disposizione di cittadini che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio imprese, pubblica amministrazione, professionisti.

