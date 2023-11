Avezzano, Lavori in via Dei Ciclamini, dal 14 novembre il cantiere

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Il comune informa che, nella giornata di martedì 14 novembre, partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Dei Ciclamini, dall’incrocio di via XX Settembre per una lunghezza di 220 metri.

