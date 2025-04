Avezzano, Lavori nelle frazioni di Avezzano. Conclusa l’opera di ristrutturazione del Fontanile di Castelnuovo. A buon punto il rifacimento dei marciapiedi di San Pelino

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Vanno avanti con speditezza i lavori nelle frazioni di Avezzano – Nello specifico, in questi giorni sono stati portati a termine i lavori al fontanile del Castelnuovo e si sta procedendo al rifacimento dei marciapiedi di San Pelino – recita il testo pubblicato online. Il fontanile di Castelnuovo, che aveva delle problematiche strutturali evidenti, che peraltro eran causa di numerose perdite di acqua che poi andava a sversarsi sulle strade e nelle aree limitrofe, è stato completamente ristrutturato e riqualificato – I lavori, quindi, hanno consentito di recuperare in pieno il fontanile, anche da un punto di vista estetico, e di evitare i disagi e i danni che le fuoriuscite di acqua causavano in quella zona – si apprende dal portale web ufficiale. A San Pelino, invece, proseguono secondo calendario i lavori di rifacimento dei marciapiedi del quadrante centrale della popolosa frazione di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Due marciapiedi sono stati già totalmente rimessi a nuovo e nei prossimi giorni si andrà avanti con il resto del programma dei lavori previsti – A conclusione delle opere strutturali, ovviamente, saranno rinnovati anche segnaletica e servizi connessi ai marciapiedi.

