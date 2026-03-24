Avezzano, Lavori per la nuova Piazza Matteotti e zona stazione Fs: cambia di nuovo la circolazione. Divieto di sosta e circolazione dall’ufficio Pt a Via Monte Velino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Procedono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova Piazza Matteotti e dell’area circostante, ad Avezzano, lavori che poi andranno ad unirsi con il rifacimento del tratto nord di Corso della Libertà. Alfine di far effettuare al meglio e il più velocemente possibile questi interventi, quindi, l’Amministrazione ha disposto una serie di limitazione e nuova regolamentazione della circolazione, veicolare e pedonale, sull’intera area – si legge sul sito web ufficiale. Ora, però, per lavori che riguarderanno la zona dove c’è l’ufficio postale e il parcheggio laterale alla stazione, all’incrocio con Via Monte Velino, i competenti uffici comunali hanno dovuto disporre un cambiamento alla regolamentazione fino ad ora adottata – si legge sul sito web ufficiale. Da domani, mercoledì 25 marzo e fino al giorno 28 aprile 2026, infatti, salvo un’anticipata conclusione dei lavori, saranno istituiti i seguenti divieti: Divieto di sosta con rimozione forzata e istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto di Piazza G. Matteotti prospiciente l’Ufficio Postale fino a Via Monte Velino, lato sinistro della piazza in direzione sud-nord. Sarà consentito il transito e la sosta esclusivamente ai mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori e ai veicoli autorizzati per esigenze di cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà la stessa ditta esecutrice dei lavori che sistemerà la segnaletica e provvederà alla sua cura e manutenzione, per fare in modo che i cittadini siano sempre ben avvisati della nuova temporanea regolamentazione della circolazione in quella zona – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/