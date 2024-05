Avezzano, Le immagini di Avezzano fanno il giro del mondo. Il reel dell’UAE TEAM EMIRATES con Tadej Pogačar sbanca sui social

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Tadej Pogačar, il fenomenale ciclista sloveno del UAE Team Emirates, ha conquistato il cuore degli appassionati di ciclismo di tutto il mondo con la sua straordinaria vittoria al Giro d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Per Avezzano, però, l’immagine del ciclista è stata anche occasione di proiezione internazionale – si apprende dalla nota stampa. Il video di Pogačar nel suo passaggio in via Marconi ha creato un legame affettivo tra il campione e la comunità locale ma è stata anche di grandissimo successo sui social con centinaia di migliaia di visualizzazioni per il reel dell’UAE TEAM EMIRATES. Così, anche in virtù della vittoria al Giro, le immagini di Pogačar in azione, spesso accompagnate da scatti suggestivi del passaggio ad Avezzano, hanno fatto il giro del mondo e sono diventati protagonisti sui social media, nei reportage televisivi e negli articoli di giornale – si apprende dalla nota stampa. Una occasione di visibilità senza precedenti, per il capoluogo marsicano, unita naturalmente alle riprese delle televisioni nazionali ed internazionali, ai press tour organizzati dall’amministrazione e, più in generale, ad una partecipazione caldissima dei cittadini marsicani che hanno invaso le strade della città, non solo il 12 maggio giorno della partenza da Piazza Risorgimento – recita il testo pubblicato online. Il video a questo link: https://www.facebook.com/share/r/srRfxu85iRHGW391/?mibextid=UalRPS

