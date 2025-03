Avezzano, Le materie STEM ad Avezzano sono più “donna” che mai, il sindaco Di Pangrazio: “I ragazzi e le ragazze hanno fame di futuro, da noi le scuole più sicure e più inclusive”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La città capofila della Marsica diventa “culla” del progetto nazionale di Terziario Donna Confcommercio, sull’importanza dello studio delle materie STEM tra i banchi di scuola, grazie alla sperimentazione dell’Istituto “Collodi-Marini”. Di Pangrazio: “Nella nostra città, tantissime donne sono alla guida di negozi, attività e imprese”La parità di genere nelle discipline scientifiche, le scuole più sicure d’Abruzzo e uno storico mercato dell’imprenditoria femminile che continua ad avere numeri importanti: Avezzano, da ieri, è diventata madrina e “città-progetto” di una meravigliosa iniziativa nazionale, voluta da Terziario Donna Confcommercio – Qualche giorno fa, infatti, tra le pareti dell’Istituto Comprensivo “Collodi-Marini”, si è dato il battesimo ufficiale al progetto di peso nazionale dal titolo di “STEMprare, plasmare alla cultura STEM”, con l’obiettivo di allargare e massimizzare la pratica delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) tra le ragazze, contrastando il gap di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ad Avezzano, sono tante le donne alla guida di imprese e di negozi – ha detto il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – Il nostro territorio è fervido dal punto di vista dell’attenzione verso i più giovani e lo dimostra ogni giorno grazie all’immenso lavoro svolto dai dirigenti scolastici, dagli insegnati e dalle associazioni – aggiunge la nota pubblicata. Tutto questo – ha continuato il sindaco – non è solo fortuna, ma è frutto di capacità, perseveranza e consapevolezza – si legge sul sito web ufficiale. Nella nostra città, attività storiche, che fanno parte da anni del tessuto imprenditoriale avezzanese, sono guidate proprio da donne – si apprende dalla nota stampa. Per noi non solo è un vanto, ma è la conferma che Avezzano è una città alla pari, dove vengono premiati il progetto e il merito, che non sono solo maschili e non sono solo femminili – aggiunge la nota pubblicata. Un ringraziamento particolare va ad una grande donna come Gabriella Dell’Olio, vicepresidente nazionale di Terziario Donna di Confcommercio, responsabile del progetto STEM e presidente di Terziario Donna Confcommercio dell’Aquila, che non solo opera in città con impegno ed inventiva, ma incentiva anche la curiosità dei nostri ragazzi”. La città di Avezzano è stata scelta, proprio grazie all’impegno e alle radici di Gabriella Dell’Olio, come “base” di partenza per il progetto nazionale sulle materie STEM tra i giovanissimi – Preziosa ieri la presenza, accanto al dirigente dell’Istituto comprensivo Pier Giorgio Basile, della presidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio, Anna Lapini – Anche il dirigente tecnico Giuliano Bocchia dell’Ufficio scolastico regionale ha ribadito con forza e sensibilità come Avezzano sia “un’eccellenza per la vicinanza dell’Amministrazione comunale al mondo scolastico”. Secondo i dati di Terziario Donna di Confcommercio, che rappresenta in Italia oltre 250 mila imprenditrici e professioniste del commercio, del turismo e dei servizi, solo un’impresa su 5 è al femminile e solo una donna su 3 vuole fare impresa – si apprende dal portale web ufficiale. “In Italia, purtroppo, – ha concluso il primo cittadino – le donne ai vertici sono ancora troppo poche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È, quindi, indispensabile lavorare a livello nazionale e legislativo per abbattere qualsiasi tipo di divario – Avezzano, dal canto suo, da questo momento diventa “città-sperimentatrice” di un cammino nuovo: un orgoglio non solo rosa, ma anche azzurro”. Il protocollo siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale, difatti, andrà ad incentivare nelle classi attività di rafforzamento delle competenze STEM, digitali e d’innovazione, con particolare riferimento al superamento delle differenze di genere e all’orientamento alla cultura d’impresa – viene evidenziato sul sito web. “La pratica di queste discipline è una porta aperta verso il futuro”, hanno affermato gli insegnanti.

