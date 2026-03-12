Avezzano, Lega apre sede elettorale: Ostellari e D’Incecco puntano alla vittoria al primo turno con Di Pangrazio

La Lega Avezzano ha inaugurato la sua sede elettorale con un pienone di cittadini, amministratori e militanti, dando avvio alla campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, ha sottolineato l’importanza di questo luogo come “un faro di buona amministrazione” e di partecipazione della cittadinanza.

Oltre al Sottosegretario, sono intervenuti durante l’inaugurazione il deputato Alberto Bagnai, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il segretario provinciale Daniele Ferella, il Capogruppo in consiglio comunale ad Avezzano Antonio Del Boccio e il coordinatore della Lega Marsica Andrea Longo. Presente anche il sindaco Gianni Di Pangrazio, candidato alle elezioni con il sostegno della Lega.

Il Sottosegretario Ostellari ha evidenziato l’impegno della Lega a tutela del tribunale di Avezzano e ha inviato alla mobilitazione per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, invitando a votare sì per una riforma che mira a garantire l’imparzialità dei magistrati.

Alberto Bagnai ha ribadito l’importanza della coerenza e della capacità amministrativa dell’amministrazione in carica ad Avezzano, sottolineando la necessità di superare gli steccati ideologici. Il sindaco Di Pangrazio ha lodato il lavoro svolto con il sostegno della Lega, che ha contribuito a realizzare importanti progetti per la città.

Il coordinatore regionale D’Incecco ha puntato alla vittoria al primo turno e ha definito la sede elettorale come “la casa dei cittadini”, sottolineando la priorità data alla sicurezza, al decoro urbano e alla qualità dei servizi. Il segretario provinciale Ferella ha ribadito l’importanza del referendum sulla Giustizia e ha chiamato alla mobilitazione per ottenere una riforma attesa da troppo tempo.

La Lega si presenta alle elezioni ad Avezzano con l’obiettivo di confermare il buon lavoro svolto fino ad ora, con la guida del sindaco Di Pangrazio. La sede inaugurata sarà un punto di incontro e di ascolto per tutti i cittadini, sottolineando l’impegno della Lega nel migliorare la città e garantire la sicurezza e la qualità dei servizi.