Avezzano: Lega chiede rapida approvazione della Riforma per la geografia giudiziaria

Il problema della geografia giudiziaria, che coinvolge anche i tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, è stato al centro di un incontro a Roma con il Sottosegretario alla Giustizia della Lega, Andrea Ostellari. Una delegazione dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano insieme a rappresentanti delle Camere civile e penale ha chiesto una rapida approvazione della riforma in Parlamento.

Nell’incontro erano presenti Roberto Di Pietro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Gianluca Tarquini, Presidente della Camera Civile del Tribunale di Avezzano, Andrea Tinarelli, Vice presidente della Camera Penale di Avezzano, insieme a Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale della Lega, Jacopo Angelini, Coordinatore cittadino della Lega Avezzano, e Antonio Del Boccio, Capogruppo Lega al Comune.

I rappresentanti della Lega hanno espresso la necessità di approvare il disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, attualmente in discussione alla Camera, che prevede la stabilizzazione dei tribunali abruzzesi e l’istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana in Veneto. Il Sottosegretario Ostellari ha mostrato interesse e sensibilità riguardo a questo tema.

La Lega si impegna a lavorare per garantire una giustizia più vicina ai cittadini e efficiente per gli abruzzesi, assicurando che i tribunali rappresentino presidi fondamentali di legalità e giustizia sul territorio.